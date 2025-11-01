Нацгвардия США присоединилась к подавлению беспорядков в Вашингтоне на Хэллоуин

Национальная гвардия США приняла участие в ликвидации беспорядков в Вашингтоне, которые вспыхнули в ночь Хэллоуина 31 октября в Вашингтоне. По предварительным данным СМИ, полиция задержала несколько человек.

В соцсетях появились видео на которых силовики в форме нацгвардии разгоняют молодежь. Президент США Дональд Трамп с июня 2025 года периодически вводит подразделения федеральных силовых ведомств в крупные города с целью борьбы с преступностью.