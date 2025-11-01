Нацгвардия США присоединилась к подавлению беспорядков в Вашингтоне на Хэллоуин

Национальная гвардия США приняла участие в ликвидации беспорядков в Вашингтоне, которые вспыхнули в ночь Хэллоуина 31 октября в Вашингтоне. По предварительным данным СМИ, полиция задержала несколько человек.

В соцсетях появились видео на которых силовики в форме нацгвардии разгоняют молодежь. Президент США Дональд Трамп с июня 2025 года периодически вводит подразделения федеральных силовых ведомств в крупные города с целью борьбы с преступностью.

Трамп заявил о намерении патрулировать Вашингтон вместе с полицией и военными

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», нацгвардия и сотрудники других силовых структур, в частности, принимали участие в наведении порядка в Лос-Анджелесе, Вашингтоне, Чикаго, Портленде. При этом власти штатов нередок выступают против задействования федеральных силовиков, а окружные судьи признают действия Белого дома незаконными.

Борьба с преступностью в столице США активизировалась с августа. Трамп издал указ о переподчинении полиции Вашингтона напрямую федеральным властям. Президент допустил ввод войск в город в случае необходимости.

ФОТО: РИА Новости / Стрингер
