Трамп: США будут проводить ядерные испытания
США будут проводить ядерные испытания, заявил телеканалу CBS News американский лидер Дональд Трамп.
При этом он отказался уточнить, имеются ли в виду подрывы боезарядов. По его словам, испытания такого оружия необходимы, чтобы «увидеть, как оно работает». Президент США указал, что «Россия объявила, что проведет испытание», а Северная Корея «постоянно испытывает» ядерное оружие.
При этом Трамп указал, что хотел бы видеть сокращение арсеналов ядерного оружия в мире и уже обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином. Глава Белого дома отметил, что у США больше ядерного оружия, чем у любой другой страны. Он предложил «что-то сделать в отношении денуклеаризации».
Ранее Трамп намекнул на скорое возобновление ядерных испытаний в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
