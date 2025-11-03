Трамп: США будут проводить ядерные испытания

При этом он отказался уточнить, имеются ли в виду подрывы боезарядов. По его словам, испытания такого оружия необходимы, чтобы «увидеть, как оно работает». Президент США указал, что «Россия объявила, что проведет испытание», а Северная Корея «постоянно испытывает» ядерное оружие.

При этом Трамп указал, что хотел бы видеть сокращение арсеналов ядерного оружия в мире и уже обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином. Глава Белого дома отметил, что у США больше ядерного оружия, чем у любой другой страны. Он предложил «что-то сделать в отношении денуклеаризации».

Ранее Трамп намекнул на скорое возобновление ядерных испытаний в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

