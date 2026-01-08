СМИ: США могут признать новое правительство Венесуэлы для привлечения инвестиций
США могут в ближайшее время официально признать нынешнее правительство Венесуэлы с тем, чтобы стимулировать приток инвестиций в страну. Об этом сообщиает британская газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к венесуэльским властям.
По данным издания, отсутствие формального признания временной администрации в Каракасе со стороны Вашингтона создает серьезные юридические риски для иностранных компаний, готовых заключать контракты с действующим руководством страны. В результате бизнес проявляет осторожность, опасаясь возможных последствий.
3 января США нанесли массированный удар по Венесуэле. В ходе операции президент страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны и вывезены в Нью-Йорк.
Президент Дональд Трамп позже сообщил, что они предстанут перед американским судом по обвинениям, связанным с так называемым наркотерроризмом и угрозами национальной безопасности США, передает «Радиоточка НСН».
