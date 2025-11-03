Трамп объявил об отказе США поставлять Киеву Tomahawk

Американский президент Дональд Трамп объявил, что США не будут поставлять Украине ракеты дальнего радиуса действия Tomahawk. При этом политик подтвердил, что Вашингтон собирается провести ядерные испытания. Однако в России отмечают, что для этого США может потребоваться до полугода, но лишних средств в военной сфере у них нет.

КИЕВ БЕЗ TOMAHAWK

Накануне Дональд Трамп сообщил, что США на самом деле не рассматривают возможность поставок Киеву ракет Tomahawk. Перед этим Пентагон дал Белому дому разрешение на передачу Украине американских дальнобойных ракет. В штаб-квартире Минобороны США посчитали, что это не ослабит американские арсеналы.