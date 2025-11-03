Трамп объявил об отказе США поставлять Киеву Tomahawk
До этого в Пентагоне дали разрешение Белому дому на передачу Украине таких ракет.
Американский президент Дональд Трамп объявил, что США не будут поставлять Украине ракеты дальнего радиуса действия Tomahawk. При этом политик подтвердил, что Вашингтон собирается провести ядерные испытания. Однако в России отмечают, что для этого США может потребоваться до полугода, но лишних средств в военной сфере у них нет.
КИЕВ БЕЗ TOMAHAWK
Накануне Дональд Трамп сообщил, что США на самом деле не рассматривают возможность поставок Киеву ракет Tomahawk. Перед этим Пентагон дал Белому дому разрешение на передачу Украине американских дальнобойных ракет. В штаб-квартире Минобороны США посчитали, что это не ослабит американские арсеналы.
«Нет», — ответил, однако, Трамп на соответствующий вопрос журналистов о поставках Tomahawk на Украину.
17 октября американский лидер на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне заявил, что Киев не получит от США дальнобойные ракеты. За день до этого состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и американского президента. По итогам беседы Трамп, говоря о возможном решение о поставках Украине Tomahawk, сказал, что США сами в них нуждаются, несмотря на то, что располагают большим количеством ракет.
23 октября Путин подчеркнул, что в случае ударов такими ракетами по территории России ответ Москвы будет «серьезным, если не сказать ошеломляющим».
Между тем, заведующий кафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД РФ Иван Сурма подчеркнул, что Трамп смягчил свою позицию в плане давления на Москву для заключения мира.
«Трамп несколько откатил назад. США, в том числе, зарабатывают на вооружении, которое продают Европе для передачи Украине, поэтому им важно продолжить эту тему. Однако Украина уже оружием напичкана достаточно сильно, а воевать там уже особо некому. Кроме того, надо еще на европейском континенте находить определенные компромиссы. Трамп прекрасно понимает, что без поддержки США Европе в военном плане трудно тягаться с Россией, в том числе, по ядерному арсеналу», - заявил он в беседе с НСН.
ЯДЕРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ США
Однако Дональд Трамп, видимо в ответ на окончание испытаний крылатой ракеты «Буревестник» в России, все же решил провести ядерные испытания в США. При этом американский президент не уточнил, идет ли речь о подрывах боезарядов или об испытаниях иного характера, передает телеканал «CBS».
В свою очередь глава Минэнерго США Крис Райт сообщил, что испытания будут проводиться на субкритическом уровне, пишет RT. Он объяснил, что под этим подразумевается тестирование всех остальных частей ядерного оружия с целью определить, выдерживают ли они нужную геометрию и способны ли инициировать ядерный взрыв.
Трамп заметил, что Вашингтон располагает крупнейшим в мире ядерным арсеналом и должен предпринимать шаги для его проверки и совершенствования. По его мнению, США не должны отставать от других стран, активно развивающих ядерные программы.
Однако научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович в разговоре с НСН предположил, что заявление Трампа об испытаниях ядерного оружия касаются, скорее всего, испытаний средств его доставки, а не самого ядерного оружия.
«Для проведения ядерных испытаний боезарядов им может потребоваться от нескольких месяцев до полугода. У них были соответствующие указания в подготовке полигонов, впрочем, как и у нас. Ну и, кстати, при подписании, а в российском случае даже при ратификации договора о полном всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), была оговорка, что полигоны должны держать в готовности к испытаниям. И этим занимается не Пентагон, а Министерство энергетики и соответствующая администрация по ядерной безопасности», - отметил он.
Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что самой громкой реакцией на испытание «Посейдона», которое прошло 28 октября, стало заявление Дональда Трампа об испытании ядерного оружия, однако Россия испытывала лишь двигатель.
