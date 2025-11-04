СМИ: США готовят вторжение в Мексику под прикрытием борьбы с картелями
Администрация президента США Дональда Трампа планирует направить войска и сотрудников разведки в Мексику для ударов по нарколабораториям и лидерам картелей, сообщает NBC News.
По данным телеканала, подготовка к миссии уже началась, но решение о вводе войск пока не принято. В операции могут принять участие подразделения спецназа JSOC и ЦРУ. Основной упор сделают на удары беспилотников.
Мексика выступила против. Президент Клаудия Шейнбаум заявила: «Мы отвергаем любую форму вмешательства или подчинения». При этом Вашингтон не исключает проведения операции без одобрения с Мехико, если стороны не придут к договорённости.
Ранее Шейнбаум сообщила, что Трамп во время одного из телефонных разговоров предлагал ввести американские войска на территорию Мексики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
