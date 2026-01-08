США объявили о выходе из Зеленого климатического фонда ООН

США приняли решение о немедленном выходе из Зеленого климатического фонда ООН и прекращении участия в его руководящих органах. Об этом сообщило министерство финансов США.

Решение было принято после того, как президент Дональд Трамп подписал меморандум о выходе страны из 66 международных организаций. Документ предусматривает прекращение участия и финансирования 35 структур, не входящих в систему ООН, а также 31 организации, относящейся к ООН. Всем федеральным ведомствам и агентствам предписано реализовать эти меры в кратчайшие сроки.