Трамп заявил о невозможности выделить продовольственную помощь в связи с шатдауном
Белый дом не имеет законных полномочий для финансирования Программы дополнительной продовольственной помощи (SNAP) для граждан США из-за шатдауна (частичной приостановки работы правительства). Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
По словам политика, он поручил юристам обратиться в суд с просьбой разъяснить, как власти могут законно выделять средства для SNAP.
«Этот процесс и так уже достаточно затянулся из-за того, что демократы продержали правительство закрытым до истечения срока ежемесячного платежа, так что даже если мы получим немедленные указания, выплаты... будут отложены, пока штаты не получат деньги», - подчеркнул Трамп.
Он добавил, что в случае предоставления судом соответствующего юридического указания сочтет честью обеспечить выделение средств, как это произошло ранее с выплатами для американских военных и правоохранителей.
Шатдаун правительства США начался 1 октября из-за отсутствия финансирования, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
