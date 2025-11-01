Трамп заявил о невозможности выделить продовольственную помощь в связи с шатдауном

Белый дом не имеет законных полномочий для финансирования Программы дополнительной продовольственной помощи (SNAP) для граждан США из-за шатдауна (частичной приостановки работы правительства). Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По словам политика, он поручил юристам обратиться в суд с просьбой разъяснить, как власти могут законно выделять средства для SNAP.