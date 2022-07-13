Байден – в Израиль, Путин – в Иран: Президенты поборются за Ближний Восток

«Я не думаю, что президент сможет заполучить много нефти после этой поездки, но она обернется для него большим конфузом, потому что он умоляет саудовцев об этом (увеличении добычи. – ред. НСН)», - сказал он.

Варни отметил, что нынешние проблемы в Соединенных Штатах исходят от «первого дня Байдена у власти», когда тот подорвал «энергетическую независимость Америки».

«Это была ошибка номер один, и с этого момента все распространяется», - добавил телеведущий.

Так, Байден 13-16 июля посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию в рамках первого ближневосточного турне своего президентства. Помощник Байдена по нацбезопасности Салливан на брифинге в Белом доме заявлял, что президент США поедет на Ближний Восток обсуждать помощь региона в сфере энергобезопасности в свете российской спецоперации на Украине.

Как заявлял сам американский президент 10 июля, целью его визита в Саудовскую Аравию является противостояние России и Китаю, чтобы поставить страну «в наилучшее положение».