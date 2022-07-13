Байден – в Израиль, Путин – в Иран: Президенты поборются за Ближний Восток

Президент США хочет попросить у Саудовской Аравии больше нефти и поддержки санкций, Путин же намерен выстроить «новую ось добра» с Ираном. 

Телеведущий Fox News Стюарт Варни заявил, что предстоящий визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию обернется для него «большим конфузом». По его словам, Байден в ходе визита собирается «попросить» больше нефти у Эр-Рияда, однако это вряд ли возможно. При этом в случае согласия Саудовская Аравия должна будет получить одобрение ОПЕК+, куда, как напомнил Варни, входит и Россия.

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«Я не думаю, что президент сможет заполучить много нефти после этой поездки, но она обернется для него большим конфузом, потому что он умоляет саудовцев об этом (увеличении добычи. – ред. НСН)», - сказал он.

Варни отметил, что нынешние проблемы в Соединенных Штатах исходят от «первого дня Байдена у власти», когда тот подорвал «энергетическую независимость Америки».

«Это была ошибка номер один, и с этого момента все распространяется», - добавил телеведущий.

Так, Байден 13-16 июля посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию в рамках первого ближневосточного турне своего президентства. Помощник Байдена по нацбезопасности Салливан на брифинге в Белом доме заявлял, что президент США поедет на Ближний Восток обсуждать помощь региона в сфере энергобезопасности в свете российской спецоперации на Украине.

Как заявлял сам американский президент 10 июля, целью его визита в Саудовскую Аравию является противостояние России и Китаю, чтобы поставить страну «в наилучшее положение».

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«Мы должны противостоять России, поставить себя в наилучшее положение, чтобы превзойти Китай, и работать над большей стабильностью в соответствующем регионе мира. Для этого мы должны напрямую взаимодействовать со странами, которые могут повлиять на эти результаты», — заявил Байден в своей колонке для американской газеты The Washington Post.

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что президент России Владимир Путин 19 июля посетит Тегеран. Там он примет участие в трехстороннем саммите с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также у главы государства запланированы как двусторонние, так и трехсторонние контакты, и встреча с Эрдоганом на высшем уровне.

«Там состоится встреча глав государств — гарантов Астанинского процесса. Это, как известно, процесс по содействию сирийскому урегулированию», — сказал Песков.

Комментируя предстоящую поездку Путина, депутат Госдумы Евгений Попов 12 июля отметил, что в мире начинает формироваться «новая ось добра».

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«Иран и Турция. Учитывая горячее желание сразу нескольких стран мира вступить в БРИКС и ШОС, очевидно в мире формируется новая ось добра», - написал он в своем Telegram-канале.

Так, многие эксперты сходятся во мнении, что Путин хочет выстроить хорошие отношения с Турцией и Ираном для противостояния санкциям Запада. Как заявлял главный научный сотрудник ИМЭМО имени Примакова РАН Алексей Малашенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», в сегодняшних условиях России необходим «мусульманский вектор».

«Одно дело – общаться и с турками, и с иранцами, и с арабами, а другое дело, что с ними общается не только Путин, но и его оппоненты на Западе. Нужно ездить, работать, встречаться, иначе с кем останется Россия, с одним Китаем? А вот когда будет открыт мусульманский мир, этот вектор будет способствовать сокращению изоляции. Важен сам факт этой встречи, она еще раз подтверждает, насколько важно мусульманское направление во внешней политике России», - пояснил Малашенко.

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При этом он выразил уверенность, что предстоящая поездка Байдена в Саудовскую Аравию и Израиль не приведет к тому, что эти страны начнут полностью поддерживать США. Малашенко подчеркнул, что указанные страны, несмотря на близость к США, выступают за свою полную самостоятельность.

«Сейчас американцы делают все возможное, чтобы снять напряженность в отношениях со странами Персидского залива. Получится ли это – вопрос. Потому что один из принципов и ОАЭ, и Саудовской Аравии, несмотря на близость к США – это сохранение самостоятельности. Значит, они могут поддерживать Россию, или, по крайней мере, относиться к ней с пониманием. Сократить это понимание у США вряд ли получится, потому что эти страны будут действовать в рамках национальных интересов. Полной поддержки антироссийских санкций оттуда ожидать не надо», - объяснял востоковед.

Со своей стороны, эксперты Associated Press полагают, что Байдену предстоит поездка в непростой регион, сталкивающийся с проблемами, у которых очень мало решений. Даже если визит Байдена пройдет гладко, немедленного облегчения ситуации с топливом для США может не быть, поскольку целевые показатели добычи нефти регулируются соглашением, достигнутым между членами ОПЕК+.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:ВстречаСаудовская АравияИранСШАРоссия
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