СМИ: Байден намерен в середине июля посетит Саудовскую Аравию

Американский лидер Джо Байден намерен в середине июля посетить Саудовскую Аравию в рамках поездки на Ближний Восток, сообщает портал Axios со ссылкой на израильские должностные лица.

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Сначала глава государства посетит Израиль и Палестину, после чего 15 июля отправится в Саудовскую Аравию. Отмечается, что поездка проходит в контексте важной повестки дня с Саудовской Аравией, Израилем и другими странами на Ближнем Востоке.

Саудовская Аравия не позволяет западным странам обрушить экономику России энергетическим эмбарго, заявил ранее обозреватель британского The Telegraph Джереми Уорнер.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Саудовская АравияПрезидент СШАДжо Байден
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