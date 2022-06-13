СМИ: Байден намерен в середине июля посетит Саудовскую Аравию
Американский лидер Джо Байден намерен в середине июля посетить Саудовскую Аравию в рамках поездки на Ближний Восток, сообщает портал Axios со ссылкой на израильские должностные лица.
Сначала глава государства посетит Израиль и Палестину, после чего 15 июля отправится в Саудовскую Аравию. Отмечается, что поездка проходит в контексте важной повестки дня с Саудовской Аравией, Израилем и другими странами на Ближнем Востоке.
Саудовская Аравия не позволяет западным странам обрушить экономику России энергетическим эмбарго, заявил ранее обозреватель британского The Telegraph Джереми Уорнер.
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