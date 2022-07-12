Путин встретится в Тегеране с Эрдоганом и Раиси
Президент России Владимир Путин встретится 19 июля с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, встреча пройдет в Тегеране. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Накануне пресс-служба Кремля анонсировала встречу глав России и Турции; когда именно она состоится, не уточнялось. Во вторник председатель экономической комиссии парламента Ирана Мохаммадреза Пур-Эбрахими заявил, что Путин прибудет с визитом в республику на следующей неделе.
«Действительно, будет встреча Путина, [президента Ирана Ибрагима] Раиси и Эрдогана. Помимо трехсторонней встречи, естественно, состоится и двусторонняя», — цитирует Пескова РИА Новости.
Пресс-секретарь уточнил, что переговоры лидеров РФ, Турции и Ирана — «встреча глав государств-гарантов астанинского процесса» по содействию сирийскому урегулированию.
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