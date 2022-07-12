«Встреча равных»: Для чего Путину саммит с главами Турции и Ирана в Тегеране

России нужен мусульманский вектор противостояния с Западом, поэтому Москва заинтересована в сотрудничестве с Турцией и Ираном больше, чем они, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил главный научный сотрудник ИМЭМО имени Примакова РАН Алексей Малашенко.

Ранее в Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин 19 июля посетит Тегеран, где примет участие в трёхстороннем саммите с главами Ирана и Турции Ибрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Путин также проведет двусторонние встречи.