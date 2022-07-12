«Встреча равных»: Для чего Путину саммит с главами Турции и Ирана в Тегеране
Путин мог бы почувствовать, что Эрдоган важнее, если бы встречался с ним в Турции, предположил в эфире НСН Алексей Малашенко.
России нужен мусульманский вектор противостояния с Западом, поэтому Москва заинтересована в сотрудничестве с Турцией и Ираном больше, чем они, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил главный научный сотрудник ИМЭМО имени Примакова РАН Алексей Малашенко.
Ранее в Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин 19 июля посетит Тегеран, где примет участие в трёхстороннем саммите с главами Ирана и Турции Ибрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Путин также проведет двусторонние встречи.
«Россия – великая держава, но это будет встреча равных. Не Иран сейчас особенно заинтересован в России, а Россия в нем, так же как и в Турции. Это будут очень интересные дипломатические игры. Если бы эта встреча была в Турции, Путин мог бы почувствовать, что Эрдоган важнее – не Эрдоган к нему приехал, а он к Эрдогану», - сказал Малашенко.
Он указал, чем важна предстоящая встреча.
«Во-первых, важен сам факт этой встречи, она еще раз подтверждает, насколько важно мусульманское направление во внешней политике России. Кроме того, Путин встречается с главами государств, которые в общем-то к санкциям не присоединяются, у них отдельная позиция, они относятся к спецоперации на Украине с пониманием и тактом. Поскольку во внешней политике отрабатывается любое антизападное направление, в частности, мусульманское, этот визит очень важен, поскольку это выстраивание только начинается», - разъяснил эксперт.
По словам Малашенко, чтобы не остаться с одним Китаем, России необходимо «открыть» мусульманский мир.
«Одно дело – общаться и с турками, и с иранцами, и с арабами, а другое дело, что с ними общается не только Путин, но и его оппоненты на Западе. Нужно ездить, работать, встречаться, иначе с кем останется Россия, с одним Китаем? А вот когда будет открыт мусульманский мир, этот вектор будет способствовать сокращению изоляции. Поэтому это так важно и это будет продолжаться - при том, что и с Турцией, и с Ираном очень непросто работать, там свои национальные интересы, которые совершенно не обязательно совпадают с Россией», - пояснил главный научный сотрудник ИМЭМО имени Примакова.
Касаясь перспектив обсуждения в Иране вопросов сирийского урегулирования, Малашенко сказал, что это одновременно «конфликт уступок и амбиций».
«Наверное, про это будет говориться. Это дело не только политиков, но и военных. Там масса проблем, конфликт в Сирии продолжается, он очень непростой, это одновременно конфликт и амбиций, и уступок», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, встреча в Тегеране будет касаться сирийского регулирования. «В Тегеране состоится встреча глав государств-гарантов астанинского процесса. Это, как известно, процесс по содействию сирийскому урегулированию», — сказал он журналистам.
В начале июля президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил, что Анкара продолжает прилагать все усилия для того, чтобы организовать телефонные переговоры президентов России и Украины. Он также отметил, что попытается договориться о личной встрече Владимира Путина с Владимиром Зеленским в Турции.
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