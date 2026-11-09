Национальную Духовную Трапезу посетят бизнесмены, политики и депутаты, а также представители разных конфессий, заявил главный советник Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Терентьев Александр в пресс-центре НСН.

«Это движение не только со стороны священнослужителей, это, прежде всего, предприниматели, политики, депутаты, представители органов власти. В этом плане Духовная Трапеза в какой-то части соответствует концепции, которая используется в ряде других стран, включая США, Европу и Азию. Но у нас есть своя специфика, у нас большую роль играет Русская православная церковь. Это мероприятие проходит у нас в виде трапезы, так как для молитв у нас принято соблюдать особый формат», - отметил он.

11 ноября 2026 года в Москве состоится ежегодная Национальная Духовная Трапеза — общественная площадка, объединяющая представителей религиозных конфессий, органов государственной власти, бизнеса, образования, культуры и средств массовой информации. Главная тема мероприятия в этом году — «Единство духовных ценностей как фундамент будущего России». Участники обсудят, какую роль традиционные нравственные ориентиры играют в укреплении общественного согласия, сохранении культурной идентичности и развитии сотрудничества между религиозными и общественными организациями.

Особое внимание будет уделено практическому воплощению духовных ценностей в повседневной жизни. В программе запланированы тематические секции, посвящённые социальному служению, образованию, предпринимательской этике, взаимодействию религии и права и тд.

Масштаб события подтверждают и результаты прошлых лет. В Национальной Духовной Трапезе 2025 года приняли участие более 600 человек, в том числе международные гости из стран БРИКС, Африки, Латинской Америки и Азии.

