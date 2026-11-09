Ряховский раскрыл, как прививать молодежи духовные ценности

Прививать молодежи духовные ценности можно только личным примером в семьях, но также важно создавать в храмах специальные служения, заявил начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников), член Общественной палаты РФ, член Совета при Президенте по взаимодействию с религиозными объединениями Сергей Ряховский в пресс-центре НСН.

«У нас в конфессии принято иметь большие семьи, надо показывать своим примером. Можно читать морали, а можно показывать своим примером. Как мы себя ведем в храме Божьем, как ведем себя в семье, в магазине… Мы прививаем своим личным примером. Все остальные образовательные заведения тоже важны, но во многих вопросах важнее всего пример личный. Я считаю, что храмы должны быть насыщены детскими и подростковыми программами, служениями, люди должны общаться друг с другом и заражаться в позитивном смысле важными духовными ценностями», - отметил он.

11 ноября 2026 года в Москве состоится ежегодная Национальная Духовная Трапеза — общественная площадка, объединяющая представителей религиозных конфессий, органов государственной власти, бизнеса, образования, культуры и средств массовой информации. Главная тема мероприятия в этом году — «Единство духовных ценностей как фундамент будущего России». Участники обсудят, какую роль традиционные нравственные ориентиры играют в укреплении общественного согласия, сохранении культурной идентичности и развитии сотрудничества между религиозными и общественными организациями.

