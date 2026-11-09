Ряховский оценил отношения государства и конфессий в России

В России сегодня эффективно выстроен диалог государства и церкви, заявил начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников), член Общественной палаты РФ, член Совета при Президенте по взаимодействию с религиозными объединениями Сергей Ряховский в пресс-центре НСН.

«Я высоко оцениваю государственно-конфессиональные отношения. У нас есть то, чего не было ни в СССР, ни в Российской империи. У нас поддерживаются конфессии, выстроен диалог, созданы инструменты и необходимые структуры, включая комитеты и советы глав церквей. И везде мы приглашаем присутствовать представителей высшей власти. У нас, например, только мужчина и женщина могут быть семьей, и эта важнейшая ценность духовного уровня закреплена официально», - рассказал он.

11 ноября 2026 года в Москве состоится ежегодная Национальная Духовная Трапеза — общественная площадка, объединяющая представителей религиозных конфессий, органов государственной власти, бизнеса, образования, культуры и средств массовой информации. Главная тема мероприятия в этом году — «Единство духовных ценностей как фундамент будущего России». Участники обсудят, какую роль традиционные нравственные ориентиры играют в укреплении общественного согласия, сохранении культурной идентичности и развитии сотрудничества между религиозными и общественными организациями.

