Говоря о том, как скоро у автомобилистов появится доступ к обновленным бензоколонкам и кто за это отвечает, Бунина напомнила о том, что этот вопрос решают не только региональные, но и федеральные власти.

«Есть приказ президента Российской Федерации, говорящий о том, что, в режиме специальной военной операции каждый энергетический объект обязан обезопасить свои нефтебазы, нефтехранилища и иные объекты. В той ситуации, в которой оказалась сеть АЗС «Трасса» ПАО «ЕвроТранс», они не могут обеспечить сохранность и безопасность своих энергетических объектов. Поэтому уходят под внешнее управление. Контрольными органами при этом выступают Министерство энергетики Московской области и Министерство энергетики Российской Федерации. То есть ситуация носит федеральный характер, а мы сможем наблюдать за тем, как происходит реструктуризация данного бизнеса и кто встанет на их место», - сказала эксперт топливного рынка.

Ранее Анастасия Бунина в беседе с НСН рассказала о том, что независимым сетям АЗС сложно достать бензин АИ-98 и АИ-100, так как на него очень маленький спрос, и он в целом является «эксклюзивным продуктом».

