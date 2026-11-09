Сеть АЗС «Трасса» сменит владельца и вывеску
Сеть автозаправочных станций «Трасса» ПАО «ЕвроТранс» перейдет под управление одной из федеральных компаний, предположила в беседе с НСН Анастасия Бунина.
Сеть закрытых заправок ПАО «ЕвроТранс», скорее всего, фактически сменит вывеску с АЗС «Трасса» на бренд одной из федеральных сетей, считает эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.
Ранее стало известно, что принадлежащая ПАО «ЕвроТранс» сеть АЗС «Трасса» приостановила работу. Как сообщили «Интерфаксу» в Министерстве энергетики Московской области, собственник имущества — «Газпромбанк Лизинг» — проводит изъятие 53 АЗС «Трассы» в Подмосковье, еще 4 - в других регионах. По данным ведомства, все АЗС будут опечатаны до конца недели, доступ сотрудников к ним закрыт. Самому ПАО «ЕвроТранс» грозит процедура банкротства, уточнили в областном Минэнерго. Известно, что компания занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов сетей АЗС региона. Бунина уточнила, что в некоторых населённых пунктах «Трасса» была единственным местом, где можно было заправить автомобиль.
«Сеть АЗС «Трасса», во-первых, достаточно крупный игрок на рынке Подмосковья. Во-вторых, в некоторых районах и городах Московской области они представлены в виде моно-АЗС. Соответственно, других возможностей заправиться в ближайших окрестностях у местных жителей нет. Но здесь нужно понимать, что «свято место пусто не бывает», и на их место спустя небольшое количество времени придет какой-то другой игрок. Скорее всего, это будет одна из федеральных сетей АЗС, которая фактически сменит вывеску», - уверена эксперт.
Говоря о том, как скоро у автомобилистов появится доступ к обновленным бензоколонкам и кто за это отвечает, Бунина напомнила о том, что этот вопрос решают не только региональные, но и федеральные власти.
«Есть приказ президента Российской Федерации, говорящий о том, что, в режиме специальной военной операции каждый энергетический объект обязан обезопасить свои нефтебазы, нефтехранилища и иные объекты. В той ситуации, в которой оказалась сеть АЗС «Трасса» ПАО «ЕвроТранс», они не могут обеспечить сохранность и безопасность своих энергетических объектов. Поэтому уходят под внешнее управление. Контрольными органами при этом выступают Министерство энергетики Московской области и Министерство энергетики Российской Федерации. То есть ситуация носит федеральный характер, а мы сможем наблюдать за тем, как происходит реструктуризация данного бизнеса и кто встанет на их место», - сказала эксперт топливного рынка.
Ранее Анастасия Бунина в беседе с НСН рассказала о том, что независимым сетям АЗС сложно достать бензин АИ-98 и АИ-100, так как на него очень маленький спрос, и он в целом является «эксклюзивным продуктом».
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