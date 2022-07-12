В Иране анонсировали визит Путина

Президент России Владимир Путин посетит Иран. Об этом сообщают СМИ республики.

Кремль анонсировал встречу Путина и Эрдогана

Агентство Mehr со ссылкой на председателя экономической комиссии парламента Ирана Мохаммадрезу Пур-Эбрахими пишет, что российский лидер отправится в переднеазиатскую страну на следующей неделе.

В свою очередь, агентство IRNA, ссылаясь на Пур-Эбрахими, анонсирует визит Путина в ближайшие дни. Ожидается, что российский президент проведет переговоры с иранским коллегой Ибрагимом Раиси, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИранВладимир Путин
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