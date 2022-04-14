Подружиться против России: Востоковед объяснил извинения США перед ОАЭ

Он также отметил, что пока неясно, как в сложившейся ситуации поведет себя Россия.

«Говорить о том, что сейчас США теряют союзников на Ближнем Востоке – нельзя. Там идет игра. Типичная многовекторность: кто мне сегодня удобней – тот и союзник. При этом как Россия сможет воспользоваться этой ситуацией – пока не понятно», - заключил Малашенко.

Ранее востоковед Николай Вавилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что переговоры США с Китаем призваны подорвать уверенность российского руководства в китайской поддержке, однако это вряд ли возымеет успех.