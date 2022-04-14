Подружиться против России: Востоковед объяснил извинения США перед ОАЭ
Востоковед Алексей Малашенко в эфире НСН напомнил, что у США и стран Персидского залива давно напряженные отношения.
США пытаются наладить отношения со странами Персидского залива, чтобы добиться от них поддержки антироссийских санкций, но второе вряд ли случится. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций», востоковед Алексей Малашенко.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен извинился от лица американского правительства перед наследным принцем Абу-Даби из-за недостаточной реакции на события гражданской войны в Йемене, на фоне которой Абу-Даби подвергся атаке йеменских повстанцев-хуситов. Малашенко отметил, что американцы пытаются наладить отношения со странами Персидского залива, потому что расчет, который был после начала событий на Украине – не оправдался.
«С [президентом США] Байденом говорили достаточно жестко, если не сказать больше. Идея по поводу разбора импорта российской нефти при помощи поставок из Персидского залива на тот момент не состоялась. Одной из причин было как раз то, что в Персидском заливе были не очень довольны американской позицией. В частности, например, Саудовская Аравия была недовольна тем, что США не поддержали идею эмбарго на вооружение хуситам. Кстати, Россия была «за». Отношения между США и ОАЭ на тот момент были не очень хорошими, что тормозило желание подключить к санкциям против России страны Персидского залива», - объяснил он.
При этом, по его мнению, эти государства вряд ли поддержат антироссийские санкции.
«Сейчас американцы делают все возможное, чтобы снять напряженность в отношениях со странами Персидского залива. Получится ли это – вопрос. Потому что один из принципов и ОАЭ, и Саудовской Аравии, несмотря на близость к США – это сохранение самостоятельности. Значит, они могут поддерживать Россию, или, по крайней мере, относиться к ней с пониманием. Сократить это понимание у США вряд ли получится, потому что эти страны будут действовать в рамках национальных интересов. Полной поддержки антироссийских санкций оттуда ожидать не надо», - подчеркнул востоковед.
Он также отметил, что пока неясно, как в сложившейся ситуации поведет себя Россия.
«Говорить о том, что сейчас США теряют союзников на Ближнем Востоке – нельзя. Там идет игра. Типичная многовекторность: кто мне сегодня удобней – тот и союзник. При этом как Россия сможет воспользоваться этой ситуацией – пока не понятно», - заключил Малашенко.
Ранее востоковед Николай Вавилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что переговоры США с Китаем призваны подорвать уверенность российского руководства в китайской поддержке, однако это вряд ли возымеет успех.
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