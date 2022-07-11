Белый дом заявил, что Иран планирует поставлять беспилотники РФ

Белый дом заявил, что Иран планирует поставлять беспилотники России. Об этом сообщает ТАСС.

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ФОТО: Министерство обороны//РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиИран
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