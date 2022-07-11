Белый дом заявил, что Иран планирует поставлять беспилотники РФ
11 июля 202223:36
Белый дом заявил, что Иран планирует поставлять беспилотники России. Об этом сообщает ТАСС.
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11 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru