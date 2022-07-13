В США предрекли «большой конфуз» Байдена в Саудовской Аравии

«Я не думаю, что президент сможет заполучить много нефти после этой поездки, но она обернется для него большим конфузом, потому что он умоляет саудовцев об этом [увеличении добычи нефти]», — подчеркнул Варни.

Телеведущий указал, что в случае согласия на увеличение добычи нефти Саудовской Аравии придется получить одобрение ОПЕК+, куда входит и Россия, пишет Ura.ru.

Кроме того, Варни заявил, что Байден, придя к власти, подорвал энергетическую независимость США, пишет RT.

