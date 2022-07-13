В США предрекли «большой конфуз» Байдена в Саудовской Аравии

Поездка президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию станет для него «большим конфузом», считает телеведущий Стюарт Варни. Об этом он заявил в эфире Fox News.

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«Я не думаю, что президент сможет заполучить много нефти после этой поездки, но она обернется для него большим конфузом, потому что он умоляет саудовцев об этом [увеличении добычи нефти]», — подчеркнул Варни.

Телеведущий указал, что в случае согласия на увеличение добычи нефти Саудовской Аравии придется получить одобрение ОПЕК+, куда входит и Россия, пишет Ura.ru.

Кроме того, Варни заявил, что Байден, придя к власти, подорвал энергетическую независимость США, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НефтьСаудовская АравияДжо Байден
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