В США предрекли «большой конфуз» Байдена в Саудовской Аравии
Поездка президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию станет для него «большим конфузом», считает телеведущий Стюарт Варни. Об этом он заявил в эфире Fox News.
«Я не думаю, что президент сможет заполучить много нефти после этой поездки, но она обернется для него большим конфузом, потому что он умоляет саудовцев об этом [увеличении добычи нефти]», — подчеркнул Варни.
Телеведущий указал, что в случае согласия на увеличение добычи нефти Саудовской Аравии придется получить одобрение ОПЕК+, куда входит и Россия, пишет Ura.ru.
Кроме того, Варни заявил, что Байден, придя к власти, подорвал энергетическую независимость США, пишет RT.
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