Саудовскую Аравию упрекнули за отказ помочь «задушить» Россию

По его словам, королевство больше похоже на союзника Москвы, чем на «услужливого партнера Запада». По данным издания, помощь со стороны Саудовской Аравии была бы не лишней, Саудовская Аравия должна быть союзником Запада.

Как считает журналист, королевство должно пересмотреть свою позицию по этому вопросу, поскольку сейчас оно посылает «неудачные геополитические сигналы».

Напомним, в настоящее время американцы делают все возможное, чтобы снять напряженность в отношениях со странами Персидского залива. Один из принципов и ОАЭ, и Саудовской Аравии – это сохранение самостоятельности.

