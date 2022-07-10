Байден объяснил визит в Саудовскую Аравию возможностью противодействия РФ и КНР

Байден считает, что более безопасный и объединенный Ближний Восток полезен США.

«Его водные пути имеют ключевое значение для мировой торговли и цепочек поставок, на которые мы полагаемся. Его энергоресурсы жизненно важны для смягчения воздействия на глобальные поставки войны России на Украине», — цитирует американского президента Газета.ru.

Джо Байден знает о том, что есть много не согласных с его решением отправиться в Саудовскую Аравию, но отметил, что визит необходим со стратегической точки зрения.

Востоку, отправился в Саудовскую Аравию для подготовки Ближневосточного турне Джо Байдена.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон попытался «образумить» главу США Джо Байдена, который намерен ограничить импорт нефти из России, и для этого также отправляется в Саудовскую Аравию, сообщает издание NewYork Post.

