Саудовская Аравия считает необходимым продлить сделку ОПЕК+ на весь 2022 год

Саудовская Аравия высказалась за продление сделки по сокращению нефтедобычи для стран-участниц ОПЕК+ на весь 2022 год, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра энергетики Саудовской Аравии Абделя Азиза бен Сальмана.

Стоимость нефти Brent впервые за два года превысила 75 долларов

«Увеличение нефтедобычи на 400 баррелей в сутки за месяц для стран-участник сделки ОПЕК+ недостаточно для прекращения сокращений в апреле 2022 года. Продление сделки ОПЕК+ - это основа, а увеличение нефтедобычи - это часть нашего предложения», - сказал он.

По данным Bloomberg, цены на нефть в этом году выросли на 40% на фоне восстановления после пандемии коронавируса в таких странах как США и Китай, а также в Евросоюзе. Там отмечен рост потребления топлива. Вместе с тем восстановление мировой экономики будет неравномерным из-за возвращения вируса в ряде азиатских стран, отмечает агентство.

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