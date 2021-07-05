Саудовская Аравия считает необходимым продлить сделку ОПЕК+ на весь 2022 год
Саудовская Аравия высказалась за продление сделки по сокращению нефтедобычи для стран-участниц ОПЕК+ на весь 2022 год, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра энергетики Саудовской Аравии Абделя Азиза бен Сальмана.
«Увеличение нефтедобычи на 400 баррелей в сутки за месяц для стран-участник сделки ОПЕК+ недостаточно для прекращения сокращений в апреле 2022 года. Продление сделки ОПЕК+ - это основа, а увеличение нефтедобычи - это часть нашего предложения», - сказал он.
По данным Bloomberg, цены на нефть в этом году выросли на 40% на фоне восстановления после пандемии коронавируса в таких странах как США и Китай, а также в Евросоюзе. Там отмечен рост потребления топлива. Вместе с тем восстановление мировой экономики будет неравномерным из-за возвращения вируса в ряде азиатских стран, отмечает агентство.
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