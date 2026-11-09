Что объединит представителей всех конфессий России на ежегодной Духовной Трапезе

Представителей всех конфессий объединяет любовь к Богу, ближнему и миротворчество, заявил президент фонда «Национальная Духовная Трапеза» Андрей Гайдамака в пресс-центре НСН.

«У нас максимально открытые двери для всех конфессий, тех, которые готовы разделять с нами любовь к Богу, к ближнему, через миротворчество, через семейные ценности и через созидание как служение в этом мире. Что нас объединяет в служении Богу? Это то, как и для чего Господь создал человека. Это сегодня особенно важно, так как есть большое количество конфликтов, это разрушение, а мы хотим видеть созидание, включая созидание бизнеса, предпринимательства», - отметил он.

11 ноября 2026 года в Москве состоится ежегодная Национальная Духовная Трапеза — общественная площадка, объединяющая представителей религиозных конфессий, органов государственной власти, бизнеса, образования, культуры и средств массовой информации. Главная тема мероприятия в этом году — «Единство духовных ценностей как фундамент будущего России». Участники обсудят, какую роль традиционные нравственные ориентиры играют в укреплении общественного согласия, сохранении культурной идентичности и развитии сотрудничества между религиозными и общественными организациями.

Особое внимание будет уделено практическому воплощению духовных ценностей в повседневной жизни. В программе запланированы тематические секции, посвящённые социальному служению, образованию, предпринимательской этике, взаимодействию религии и права и тд.

Масштаб события подтверждают и результаты прошлых лет. В Национальной Духовной Трапезе 2025 года приняли участие более 600 человек, в том числе международные гости из стран БРИКС, Африки, Латинской Америки и Азии.

