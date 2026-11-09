Что объединит представителей всех конфессий России на ежегодной Духовной Трапезе
Андрей Гайдамака в эфире НСН заявил, что сегодня необходимо объединяться для продвижения ценностей и созидания.
Представителей всех конфессий объединяет любовь к Богу, ближнему и миротворчество, заявил президент фонда «Национальная Духовная Трапеза» Андрей Гайдамака в пресс-центре НСН.
«У нас максимально открытые двери для всех конфессий, тех, которые готовы разделять с нами любовь к Богу, к ближнему, через миротворчество, через семейные ценности и через созидание как служение в этом мире. Что нас объединяет в служении Богу? Это то, как и для чего Господь создал человека. Это сегодня особенно важно, так как есть большое количество конфликтов, это разрушение, а мы хотим видеть созидание, включая созидание бизнеса, предпринимательства», - отметил он.
11 ноября 2026 года в Москве состоится ежегодная Национальная Духовная Трапеза — общественная площадка, объединяющая представителей религиозных конфессий, органов государственной власти, бизнеса, образования, культуры и средств массовой информации. Главная тема мероприятия в этом году — «Единство духовных ценностей как фундамент будущего России». Участники обсудят, какую роль традиционные нравственные ориентиры играют в укреплении общественного согласия, сохранении культурной идентичности и развитии сотрудничества между религиозными и общественными организациями.
Особое внимание будет уделено практическому воплощению духовных ценностей в повседневной жизни. В программе запланированы тематические секции, посвящённые социальному служению, образованию, предпринимательской этике, взаимодействию религии и права и тд.
Масштаб события подтверждают и результаты прошлых лет. В Национальной Духовной Трапезе 2025 года приняли участие более 600 человек, в том числе международные гости из стран БРИКС, Африки, Латинской Америки и Азии.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Чем грозит обвал на бирже США: Финансист объяснил колебания на мировом фондовом рынке
- Россиянкам рассказали о трендовых стрижках на зиму
- Модератор ослаблен: Почему Зеленский перестал бояться Трампа
- В Кремле рассказали о темах возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
- Исследование: Кофе увеличивает расходы на домашние завтраки до 670 рублей в месяц
- Два препарата от рака станут доступны по ОМС в 2027 году
- Набиуллина назвала выбывание мощностей экономики РФ временным
- Шок и непринятие: Как Мальдивы отвернули от себя российских туристов
- Армия России освободила Васильковое в Запорожской области
- Национальную Духовную Трапезу посетят бизнесмены, политики и депутаты