Ярославские десантники попросили отменить концерт Киркорова
Руководители семи общественных организаций обратились к губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву с просьбой об отмене концерта народного артиста России Филиппа Киркорова в Ярославле. Об этом сообщил автор письма, глава местного отделения «Союза десантников России» Андрей Палачев.
Он опубликовал в соцсети «ВКонтакте» копию обращения с отметкой о приеме. Авторы письма обратили внимание на публичные действия Киркорова - эпизод, где он «демонстративно разрывал тельняшку». Такое поведение вызвало «глубокое неуважение» у части общества, особенно у ветеранов и военнослужащих и ветеранов.
В обращении, которое подписали в том числе представители «Боевого братства», «Фронтового братства», областного Комитета семей воинов Отечества и регионального отделения «Поискового движения России», тельняшку и десантный берет называют священными символами для десантников. По мнению авторов письма, такое обращение с атрибутами военной формы может быть воспринято семьями погибших и действующих военных как глумление над бойцами.
«Считаем, что проведение развлекательного мероприятия с участием артиста с такой сомнительной репутацией в момент, когда страна скорбит и сражается, является аморальным и может спровоцировать рост социальной напряженности, а также оскорбить чувства родственников погибших военнослужащих», - указано в послании.
Общественники призвали отменить концерт Киркорова, запланированный на ярославской «Арене-2000. Локомотив» 27 ноября.
Ранее в трех российских городах отменили концерты исполнителя Егора Крида.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Чем грозит обвал на бирже США: Финансист объяснил колебания на мировом фондовом рынке
- Умер лидер группы «Разные люди» Александр Чернецкий
- Россиянкам рассказали о трендовых стрижках на зиму
- Модератор ослаблен: Почему Зеленский перестал бояться Трампа
- В Кремле рассказали о темах возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
- Исследование: Кофе увеличивает расходы на домашние завтраки до 670 рублей в месяц
- Два препарата от рака станут доступны по ОМС в 2027 году
- Набиуллина назвала выбывание мощностей экономики РФ временным
- Шок и непринятие: Как Мальдивы отвернули от себя российских туристов
- Армия России освободила Васильковое в Запорожской области