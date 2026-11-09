Ярославские десантники попросили отменить концерт Киркорова

Он опубликовал в соцсети «ВКонтакте» копию обращения с отметкой о приеме. Авторы письма обратили внимание на публичные действия Киркорова - эпизод, где он «демонстративно разрывал тельняшку». Такое поведение вызвало «глубокое неуважение» у части общества, особенно у ветеранов и военнослужащих и ветеранов.

В обращении, которое подписали в том числе представители «Боевого братства», «Фронтового братства», областного Комитета семей воинов Отечества и регионального отделения «Поискового движения России», тельняшку и десантный берет называют священными символами для десантников. По мнению авторов письма, такое обращение с атрибутами военной формы может быть воспринято семьями погибших и действующих военных как глумление над бойцами.

«Считаем, что проведение развлекательного мероприятия с участием артиста с такой сомнительной репутацией в момент, когда страна скорбит и сражается, является аморальным и может спровоцировать рост социальной напряженности, а также оскорбить чувства родственников погибших военнослужащих», - указано в послании.

Общественники призвали отменить концерт Киркорова, запланированный на ярославской «Арене-2000. Локомотив» 27 ноября.

Ранее в трех российских городах отменили концерты исполнителя Егора Крида.

