МИД: Следующее «Интервидение» пройдет в 2027 году в Саудовской Аравии
Следующий музыкальный конкурс «Интервидение» состоится в 2027 году в Саудовской Аравии. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Александр Алимов в беседе с РИА Новости.
«Следующий... конкурс "Интервидение" пройдет осенью 2027 года в Саудовской Аравии», - рассказал дипломат.
По его словам, российский организатор смотра Фонд «Традиции искусства» ведет подготовку конкурса в режиме регулярных встреч с представителями королевства, пишет RT.
Алимов обратил внимание на сложную обстановку в регионе, которая оказывает влияние на сроки проведения шоу. Несмотря на это Саудовская Аравия подтверждает намерение принять смотр.
Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с НСН заявил, что идея «Интервидения» больше всего нужна Москве, и нелогично отдавать площадку другим странам.
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