МИД: Следующее «Интервидение» пройдет в 2027 году в Саудовской Аравии

«Следующий... конкурс "Интервидение" пройдет осенью 2027 года в Саудовской Аравии», - рассказал дипломат.

По его словам, российский организатор смотра Фонд «Традиции искусства» ведет подготовку конкурса в режиме регулярных встреч с представителями королевства, пишет RT.

Алимов обратил внимание на сложную обстановку в регионе, которая оказывает влияние на сроки проведения шоу. Несмотря на это Саудовская Аравия подтверждает намерение принять смотр.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с НСН заявил, что идея «Интервидения» больше всего нужна Москве, и нелогично отдавать площадку другим странам.

