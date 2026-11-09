МИД: Следующее «Интервидение» пройдет в 2027 году в Саудовской Аравии

Следующий музыкальный конкурс «Интервидение» состоится в 2027 году в Саудовской Аравии. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Александр Алимов в беседе с РИА Новости.

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«Следующий... конкурс "Интервидение" пройдет осенью 2027 года в Саудовской Аравии», - рассказал дипломат.

По его словам, российский организатор смотра Фонд «Традиции искусства» ведет подготовку конкурса в режиме регулярных встреч с представителями королевства, пишет RT.

Алимов обратил внимание на сложную обстановку в регионе, которая оказывает влияние на сроки проведения шоу. Несмотря на это Саудовская Аравия подтверждает намерение принять смотр.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с НСН заявил, что идея «Интервидения» больше всего нужна Москве, и нелогично отдавать площадку другим странам.

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ФОТО: НСН// Екатерина Галайда-Перера
ТЕГИ:Саудовская АравияМИД РФИнтервидение

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