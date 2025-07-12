Следствие раскрыло личность виновника ДТП на Бережковской набережной в Москве

За рулем автомобиля, сбившего пешеходов в Москве на Бережковской набережной накануне вечером, находился 23-летний Тимур М. Об этом говорится в Тelegram-канале столичной прокуратуры.

Известно, что он попытался скрыться с места аварии, но был задержан. От прохождения медицинского освидетельствования виновник ДТП отказался.

В отношении него было возбуждено уголовное дело. По данным РИА Новости, следователи намерены потребовать в суде ареста водителя. Молодому человеку грозит до семи лет лишения свободы.

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До этого в столичном департаменте транспорта сообщили, что вечером 11 июля легковой автомобиль наехал на пешеходов на Бережковской набережной. Согласно информации прокуратуры Москвы, виновник аварии ехал на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадали минимум пять человек, в том числе двое детей. Известно, что еще двое совершеннолетних пострадавших находятся в тяжелом состоянии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее «Известия» сообщили, что в ДТП под Нижним Тагилом на 147-м км автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов погибли три человека.

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ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
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