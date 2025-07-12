Следствие раскрыло личность виновника ДТП на Бережковской набережной в Москве

За рулем автомобиля, сбившего пешеходов в Москве на Бережковской набережной накануне вечером, находился 23-летний Тимур М. Об этом говорится в Тelegram-канале столичной прокуратуры.

Известно, что он попытался скрыться с места аварии, но был задержан. От прохождения медицинского освидетельствования виновник ДТП отказался.

В отношении него было возбуждено уголовное дело. По данным РИА Новости, следователи намерены потребовать в суде ареста водителя. Молодому человеку грозит до семи лет лишения свободы.