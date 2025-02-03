Захарова напомнила Зеленскому об анекдоте про моль

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила президенту Украины Владимиру Зеленскому по теме переговоров между странами.

Зеленский не знает, зачем Запад хочет отправить на Украину миротворцев

«Я вчера первый раз полетела по комнате, люди мне так хлопали, так хлопали!» — напомнила про анекдот представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Зеленский заявил, что после того, как он проведет встречу с лидером США Дональдом Трампом, Киеву следует перейти к переговорам с Москвой о прекращении конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийМИД РФМария Захарова

Горячие новости

Все новости

партнеры