Захарова напомнила Зеленскому об анекдоте про моль

«Я вчера первый раз полетела по комнате, люди мне так хлопали, так хлопали!» — напомнила про анекдот представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Зеленский заявил, что после того, как он проведет встречу с лидером США Дональдом Трампом, Киеву следует перейти к переговорам с Москвой о прекращении конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

