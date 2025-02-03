Захарова напомнила Зеленскому об анекдоте про моль
3 февраля 202503:02
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила президенту Украины Владимиру Зеленскому по теме переговоров между странами.
«Я вчера первый раз полетела по комнате, люди мне так хлопали, так хлопали!» — напомнила про анекдот представитель российского внешнеполитического ведомства.
Ранее Зеленский заявил, что после того, как он проведет встречу с лидером США Дональдом Трампом, Киеву следует перейти к переговорам с Москвой о прекращении конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru