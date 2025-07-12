Названа предварительная причина крушения пассажирского самолета «Air India» в Ахмадабаде
По данным СМИ, лайнер рухнул из-за беспричинного отключения подачи топлива.
Стала известна предварительная причина крушения пассажирского самолета авиакомпании «Air India» в Индии. Инцидент произошел 12 июня в Ахмадабаде недалеко от местного аэропорта. Тогда в результате авиакатастрофы погиби более 270 человек. При этом одному пассажиру рухнувшего лайнера удалось выжить.
ДВИГАТЕЛЬ БЕЗ ТОПЛИВА
Согласно предварительному отчету о крушении Boeing Dreamliner, опубликованному спустя месяц после трагедии в Ахмадабаде, через три секунды после взлета переключатели топливного отсека двигателя лайнера отключились, и двигатель остался без топлива. По данным «Channel News Asia», на бортовом самописце кабины пилота было слышно, как один из пилотов спрашивает другого, почему он перекрыл топливо. При этом второй пилот ответил, что не делал этого.
Известно, что на месте крушения самолета оба топливных переключателя обнаружили в рабочем положении, однако в отчете говорится о признаках их повторного включения перед крушением и уже на малой высоте.
Между тем, американский эксперт по авиационной безопасности Джон Кокс объяснял, что пилот не смог бы случайно сдвинуть топливные переключатели. По его словам, их отключают во время полета только в экстренных ситуациях, например, при возгорании двигателя. При этом в отчете такие ситуации не были упомянуты, передает издание.
Однако СМИ писали, что пилот разбившегося Boeing 787 сообщал о нехватке тяги при взлете. Телеканал «India Today» передавал, что двигатели самолета работали не на полную мощность, о чем экипаж уведомил диспетчеров. Последними сообщениями из самолета, были: «Тяга не достигнута», «Падение», «Линия связи во время передачи очень слабая» и «Сигнал бедствия».
ДРУГИЕ ПРИЧИНЫ
До этого «Wall Street Journal» со ссылкой на источники сообщал, что расследование крушения Dreamliner, которое проводят специалисты из США, пока не выявило проблем с техникой, но, возможно, указывает на неверные действия пилотов. Однако CBC пишет, что они были опытными пилотами и налетали в общей сложности около 19 тысяч часов, в том числе свыше девяти тысяч на Boeing 787-8 Dreamliner.
Между тем, власти Индии не исключили и диверсию в качестве причины крушения Dreamliner в Ахмадабаде. Государственный министр гражданской авиации Мурлидхар Мохол сообщил, что специалисты изучают в том числе записи видеонаблюдения, и в расследовании задействовано несколько ведомств.
Авиакатастрофа в Индии произошла вечером 12 июня 2025 года. Пассажирский Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании «Air India», вылетевший рейсом AI171 из Ахмадабада в Лондон, рухнул на общежитие медицинского колледжа вскоре после взлета из аэропорта в штате Гуджарат.
Воздушное судно с 242 людьми на борту, 12 из которых были членами экипажа, рухнуло на жилой квартал, поэтому жертвами трагедии в том числе стали прохожие и студенты колледжа, которые в момент ЧП находились в столовой. Сообщалось, что в результате катастрофы погибли более 270 человек. Россиян среди них не было.
При этом одному из пассажиров все же удалось выжить. Им оказался 40-летний гражданин Великобритании Вишваш Кумар Рамеш. По его словам, в самолете он сидел на месте «11А» в носовой части.
Он рассказал, что сразу после взлета из аэропорта раздался резкий звук, после чего самолет упал. Выживший объяснил, что все произошло стремительно. По его словам, кто-то из спасателей помог ему выбраться. После его доставили в больницу.
Катастрофа в Ахмадабаде стала первой в истории эксплуатации Boeing 787 Dreamliner и одной из крупнейших в гражданской авиации Индии. Самолет был введен в эксплуатацию в 2014 году, и до этого серьезных происшествий с лайнерами этого типа не было.
Ранее стало известно, что врачи идентифицировали останки 87 погибших при крушении самолета «Air India» в Ахмедабаде, передает RT.
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