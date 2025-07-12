Названа предварительная причина крушения пассажирского самолета «Air India» в Ахмадабаде

ДВИГАТЕЛЬ БЕЗ ТОПЛИВА

Согласно предварительному отчету о крушении Boeing Dreamliner, опубликованному спустя месяц после трагедии в Ахмадабаде, через три секунды после взлета переключатели топливного отсека двигателя лайнера отключились, и двигатель остался без топлива. По данным «Channel News Asia», на бортовом самописце кабины пилота было слышно, как один из пилотов спрашивает другого, почему он перекрыл топливо. При этом второй пилот ответил, что не делал этого.

Известно, что на месте крушения самолета оба топливных переключателя обнаружили в рабочем положении, однако в отчете говорится о признаках их повторного включения перед крушением и уже на малой высоте.