«Путь к дефициту»: Почему США не смогут вытеснить Россию с нефтяного рынка
США добывают сегодня примерно 13,4-13,5 миллионов баррелей в сутки, Россия - 9-9,5 миллионов, отметил в эфире НСН Игорь Юшков.
США не смогут вытеснить Россию с рынка нефти, все усилия сведутся к дефициту «черного золота» в мире, заявил эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с НСН.
Ранее американский сенат утвердил Скотта Бессента на пост министра финансов США. Он уже заявлял, что готов работать с президентом США Дональдом Трампом над введением новых санкций, в особенности в отношении крупнейших нефтяных компаний РФ, до «таких уровней, чтобы Россия села за стол переговоров». Между тем Трамп уже заявил о намерении вновь открыть добычу нефти на заповедных землях Аляски, утверждая, что это может целиком удовлетворить спрос Азии. Юшков отметил, что Россия продолжит занимать значительную долю на нефтяном рынке.
«США сами страна-импортер и покупатель нефти. Они больше всех в мире добывают, но потребляют еще больше. Одну нефть они экспортируют – легкую – по сути, газовый конденсат. А другую, более тяжелую – сернистую – наоборот, импортируют, покупают. Они добывают сейчас примерно 13,4-13,5 миллионов баррелей в сутки. Это примерно столько же и процентов, потому что мир потребляет где-то около 102 миллионов баррелей в сутки. Получается, у США примерно 13% мировой добычи. Мы добываем сейчас около 9-9,5 миллионов баррелей в сутки, потому что мы договорились с саудитами больше не добывать, и они столько же добывают, сколько и мы. Не думаю, что они смогут вытеснить Россию с мирового рынка нефти – это, скорее, путь к дефициту в мире. По крайней мере, в ближайшее будущее время вряд ли это возможно», - сказал Юшков.
Также он прокомментировал намерение Трампа вновь открыть добычу нефти на заповедных землях Аляски. По словам Юшкова, сейчас никто не будет вкладываться даже в традиционные месторождения, поскольку все ждут дальнейших действий Трампа и понятной картины по ценам.
«Если разрешить бурить на новых землях в США, то это особо ничего не даст им. Главный фактор в том, что цена определяет объем производства: когда месторождение становится рентабельным, когда цена повышается, они увеличивают добычу. Когда цена уменьшается, и месторождения становятся нерентабельными, добыча снижается. На Аляске себестоимость добычи очень велика. Поэтому не думаю, что кто-то ринется туда добывать нефть масштабно. Скорее, все будут выжидать, смотреть. Сам же Трамп делает противоречивые заявления: «Идите добывать на Аляске, где высокая себестоимость, но при этом я договорюсь с ОПЕК и цены мы обрушим до 40 долларов за баррель». Они наоборот теперь не понимают, что будет происходить с ценами. Соответственно, не то что на Аляске, сейчас в традиционные месторождения никто вкладываться не будет. Все будут ждать, что дальше будет делать Трамп и предпочтут добывать то, что уже есть. И просто деньги не вкладывать в новые проекты, а себе забирать, в кэш выводить», - добавил собеседник агентства.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что советники Дональда Трампа разрабатывают широкомасштабный пакет санкций, которые должны поспособствовать достижению дипломатического соглашения между Россией и Украиной в ближайшие месяцы. Указывается, что сценарий, который в конечном итоге выберет Трамп, будет имеет решающее значение для мирового рынка нефти. К какому сценарию сейчас склоняется избранный президент – неизвестно, передает «Радиоточка НСН».
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