«Зеленский не ангел!»: Трамп потребовал срочного завершения конфликта на Украине
Пока Дональд Трамп требует от России завершить конфликт с Украиной, угрожая Москве новыми санкциями, а Зеленский уверяет его, что готов прекратить воевать, украинские власти заканчивают работу над законом о мобилизации восемнадцатилетних.
Соглашения по урегулированию российско-украинского конфликта ранее достичь не удалось, поскольку украинский лидер Владимир Зеленский захотел продолжать воевать. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News.
Впрочем, отметил американский лидер, хоть Зеленский и «не ангел», сейчас он пытается все уладить.
«С него хватит. Он тоже не должен был этого допускать. Вы знаете, он не ангел, он не должен был допустить, чтобы началась эта война», — подчеркнул Трамп.
Конфликт на Украине обязательно должен быть завершен, заявил президент США. Он также признал то, что российская армия мощнее Вооруженных сил Украины, и в очередной раз пригрозил России пошлинами и санкциями в том случае, если военный конфликт между Москвой и Киевом не будет «немедленно» прекращен.
Кроме того, Трамп в ходе выступления на сессии Всемирного экономического форума в Давосе отметил, что обязательным условием завершения конфликта на Украине является снижение цен на нефть. По его словам, в этом случае бои немедленно прекратились бы. В частности, поэтому администрация американского лидера намерена добиваться соответствующей динамики цен от ОПЕК и Саудовской Аравии. Трамп подчеркнул, что на эту меру давно следовало бы пойти, еще до выборов президента США.
Президент-республиканец также заявил, что сегодня Саудовская Аравия инвестирует в США порядка $600 млрд, однако он обратится с просьбой к наследному принцу Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду «округлить эту сумму до триллиона».
САНКЦИЯМИ НЕ ЗАПУГАТЬ!
Тем временем Трамп признал в беседе с журналистами, что «Россия хочет заключить сделку», а Путин не отказывается от личной встречи с ним. И Трамп к этой встрече готов, причем настолько скоро, насколько стороны смогут себе это позволить.
Что же касается санкций, Трамп заявил, что не уверен в том, что рестрикции заставят Москву начать мирные переговоры по Украине.
О том, чем США пытаются запугать Россию, американский лидер заявлял уже неоднократно. Так, он отмечал, что введет санкции и пошлины на весь российский экспорт в США и другие страны (напомним, что экспорт многих российских товаров уже запретил предшественник Трампа Джо Байден, — так, под санкциями находятся морепродукты, рыба, алкоголь, некоторые алмазы, природный газ, нефтепродукты и уран).
Однако России не привыкать жить (а не выживать) под санкциями, которые, к тому же, часто оборачиваются против тех, кто их ввел, убежден первый зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Козловский. Об этом он заявил в разговоре с НСН.
«Мы в санкционном режиме живем уже достаточно давно. На угрозы Трампа можно просто не обращать внимания и двигаться дальше. Как уже доказало время, санкции вредят не только той стороне, против которой направлены. На сегодняшний день в большинстве случаев они вредят тем странам, которые эти санкции объявляют. США преследуют сугубо свои личные цели, хотят поднять свою экономику, они делают так, чтобы другие были менее конкурентоспособны. Их задача, чтобы мы прекратили все сотрудничество с Европой, куда они хотят направить свой экспорт. Им это выгодно. В данном случае они нашли объяснение этой своей стратегии — Украина. У них такая методика работает долгие годы», — заявил Козловский.
Да и обольщаться России не стоит, убежден собеседник НСН, — даже после окончания СВО полностью санкции с Москвы никто не снимет. России же стоит наращивать сотрудничество с Азией, Африкой и благосклонно настроенными к нашей стране европейскими государствами.
«Если кто-то питает надежды, что спецоперация закончится, санкции отменят и мы вернемся к жизни, которая была до санкций, до СВО, этого не произойдет. Мы должны вступать в переговоры, но не надо тешить себя надеждами и реагировать на подобные угрозы. Мы должны активнее работать с Азией, Африкой, с европейскими странами, которые занимают более доброжелательную позицию. Если Китай, Турция и ОАЭ займут нейтральную позицию, США ничего хорошего ждать не приходится. Это все может привести к упадку, они могут в итоге остаться в одиночестве. Мы видели в истории, как рушились империи», — добавил эксперт.
МОБИЛИЗУЮТ ВОСЕМНАДЦАТИЛЕТНИХ
На Украине тем временем все же намерены снижать возраст мобилизации — ни заявления Трампа о том, что Зеленский хочет прекращения конфликта и что российская армия явно превосходит по силам ВСУ, ни звучащие от американского лидера призывы к миру, пусть и перемежающиеся угрозами в адрес Москвы, ни то, что ненавистная Киеву Россия успешно противостоит санкциям, судя по всему, эту риторику не остановят.
Так, агентство Associated Press со ссылкой на замглавы офиса Зеленского Павла Палису сообщило, что киевские власти заканчивают работу над законом, позволяющим призывать в армию граждан в возрасте от 18 до 25 лет, на которых мобилизация ранее не распространялась.
Палиса назвал молодых украинских граждан «огромным мобилизационным ресурсом», а принятие подобных мер — «честным контрактом», включающим выстраивание правильной коммуникации между командованием и солдатами, четкие гарантии обучения и, конечно, финансовые стимулы.
При этом под раздачу, по мнению агентства, попадут не только те, кому сегодня от 18 до 25 лет, но и те, кто имеет право на отсрочку или был демобилизован.
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