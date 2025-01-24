«Зеленский не ангел!»: Трамп потребовал срочного завершения конфликта на Украине

Соглашения по урегулированию российско-украинского конфликта ранее достичь не удалось, поскольку украинский лидер Владимир Зеленский захотел продолжать воевать. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News.

Впрочем, отметил американский лидер, хоть Зеленский и «не ангел», сейчас он пытается все уладить.

«С него хватит. Он тоже не должен был этого допускать. Вы знаете, он не ангел, он не должен был допустить, чтобы началась эта война», — подчеркнул Трамп.

Конфликт на Украине обязательно должен быть завершен, заявил президент США. Он также признал то, что российская армия мощнее Вооруженных сил Украины, и в очередной раз пригрозил России пошлинами и санкциями в том случае, если военный конфликт между Москвой и Киевом не будет «немедленно» прекращен.

Кроме того, Трамп в ходе выступления на сессии Всемирного экономического форума в Давосе отметил, что обязательным условием завершения конфликта на Украине является снижение цен на нефть. По его словам, в этом случае бои немедленно прекратились бы. В частности, поэтому администрация американского лидера намерена добиваться соответствующей динамики цен от ОПЕК и Саудовской Аравии. Трамп подчеркнул, что на эту меру давно следовало бы пойти, еще до выборов президента США.

Президент-республиканец также заявил, что сегодня Саудовская Аравия инвестирует в США порядка $600 млрд, однако он обратится с просьбой к наследному принцу Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду «округлить эту сумму до триллиона».