«Способ есть»: Путин обозначил условия переговоров с Киевом на фоне слухов о покушении

УСЛОВИЯ РОССИИ ДЛЯ НАЧАЛА ПЕРЕГОВОРОВ

Также Владимир Путин в очередной раз заявил, что вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности президент Украины Владимир Зеленский не имеет права ничего подписывать. Российский лидер отметил, что при возможном подписании документов между сторонами легитимность представителя украинской стороны должна быть юридически подтверждена.

По его словам, если Киев захочет отменить указ, который запрещает переговоры с Москвой, то, из-за нелегитимности Зеленского, это может сделать председатель Рады. Сейчас, указал Путин, этого желания не просматривается.

«Если хотят это сделать, юридический способ есть. Пожалуйста, пускай в соответствии с конституцией это сделает председатель Рады», - сказал президент.

Кроме того, он указал, что готов выделить людей, которые будут вести переговоры с Зеленским, если он хочет принимать в них участие. Он подчеркнул, что весь вопрос в окончательном подписании документов.

Также, по словам Путина, некорректно говорить о том, что Украина ввела запрет на переговоры, когда войска РФ стояли под Киевом, и тем самым вводить общество в заблуждение. Он рассказал, что 4 апреля 2022 года российских войск под Киевом уже не было, а соглашения окончательно согласовали 15 апреля.

«Указ о запрете переговоров был подписан в конце сентября и вступил в силу 4 октября. То есть через полгода после согласования проекта мирного соглашения», - добавил президент.

Конфликт на Украине может быть завершен через один-два месяца, если страны Запада перестанут выделять помощь Киеву, подчеркнул Путин.