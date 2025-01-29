«Способ есть»: Путин обозначил условия переговоров с Киевом на фоне слухов о покушении
Владимир Путин заявил, что если Киев захочет отменить указ, запрещающий переговоры с Москвой, то, из-за нелегитимности Зеленского, это может сделать председатель Рады. Между тем в ГД призвали расследовать информацию о покушении на Путина.
Страны коллективного Запада с подачи бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена уговорили Украину продолжать конфликт, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что этого факта не скрывают в Лондоне, а также украинские чиновники «высокого ранга».
«Как известно, приехал господин Борис Джонсон, который тогда был премьер-министром Великобритании, наверняка с подачи бывшей американской администрации во главе с господином Байденом. Они уговорили Украину», - сказал Путин автору программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину.
Глава государства отметил, что Украина сегодня почти полностью утратила суверенитет.
УСЛОВИЯ РОССИИ ДЛЯ НАЧАЛА ПЕРЕГОВОРОВ
Также Владимир Путин в очередной раз заявил, что вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности президент Украины Владимир Зеленский не имеет права ничего подписывать. Российский лидер отметил, что при возможном подписании документов между сторонами легитимность представителя украинской стороны должна быть юридически подтверждена.
По его словам, если Киев захочет отменить указ, который запрещает переговоры с Москвой, то, из-за нелегитимности Зеленского, это может сделать председатель Рады. Сейчас, указал Путин, этого желания не просматривается.
«Если хотят это сделать, юридический способ есть. Пожалуйста, пускай в соответствии с конституцией это сделает председатель Рады», - сказал президент.
Кроме того, он указал, что готов выделить людей, которые будут вести переговоры с Зеленским, если он хочет принимать в них участие. Он подчеркнул, что весь вопрос в окончательном подписании документов.
Также, по словам Путина, некорректно говорить о том, что Украина ввела запрет на переговоры, когда войска РФ стояли под Киевом, и тем самым вводить общество в заблуждение. Он рассказал, что 4 апреля 2022 года российских войск под Киевом уже не было, а соглашения окончательно согласовали 15 апреля.
«Указ о запрете переговоров был подписан в конце сентября и вступил в силу 4 октября. То есть через полгода после согласования проекта мирного соглашения», - добавил президент.
Конфликт на Украине может быть завершен через один-два месяца, если страны Запада перестанут выделять помощь Киеву, подчеркнул Путин.
Владимир Зеленский, несмотря на заявления Путина о вариантах ведения мирных переговоров, 29 января снова выступил за затягивание конфликта и призвал мировых лидеров давить на РФ и «приближать мир силой». Также он обвинил Москву в попытках продолжить конфликт или «получить паузу».
СЛУХИ О ПОКУШЕНИИ НА ПУТИНА
На фоне прихода Трампа к власти и появившегося «окна возможностей» для российско-американских отношений, журналист Такер Карлсон 28 января сообщил, что администрация Джо Байдена «пыталась убить» Путина. При этом он не привел каких-либо доказательств и подробностей, но подчеркнул, что считает такие попытки «безумием». По его словам, команда Байдена действовала таким образом, поскольку для бывшей американской администрации хаос нужен был как «защитный экран».
Журналист отметил, что на убийстве якобы настаивал бывший госсекретарь США Энтони Блинкен.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин 29 января отметил, что заявление американского журналиста о попытке убийства президента России должно быть тщательно расследовано. Он заявил, что подготовка покушения на Владимира Путина и само обсуждение этого являются преступлением.
«Серьезнейшая угроза глобальной безопасности. Прямой путь к началу ядерной войны», - сказал он в своем Telegram-канале.
Володин подчеркнул, что для всех международных институтов это должно стать основанием для разбирательства. Также он указал, что Блинкена и Байдена нужно привлечь к ответственности.
«Нам всем надо осознать, что против Российской Федерации ведется жесточайшая борьба. Понимать масштаб вызовов и угроз, с которыми мы сталкиваемся», - добавил председатель ГД.
Володин напомнил, что недавно покушение было совершено на премьера Словакии Роберта Фицо и на Трампа в ходе его избирательной кампании. По его мнению, все это – звенья одной цепи.
В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 28 января заявил, что спецслужбы постоянно принимают все меры для обеспечения безопасности президента России. В мае прошлого года Песков отмечал, что после покушения на Фицо меры по обеспечению безопасности Владимира Путина находятся на обычном уровне.
В июле прошлого года глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) заявлял, что попытки покушений на Путина предпринимались, но все они были неудачные. О каких именно случаях идет речь, он не уточнил. А в ноябре 2023 года Владимир Зеленский в интервью газете The Sun отмечал, что Украина «имеет право» на убийство президента России, поскольку имеет все права «защищать землю», передает «Радиоточка НСН».
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