Экс-депутат Рады Килинкаров: Переговоры по Украине начнутся в апреле-мае
К апрелю-маю переговоры по Украине между Россией и США могут выйти на результативный формат, так как к этому времени позиции ВСУ значительно ослабятся. Такое мнение в разговоре с aif.ru высказал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
Территория Курской области, как считает политик, может быть к тому моменту освобождена полностью, а российские военные могут зайти «за какую-то часть Сумской области». Россия контролирует часть Николаевской и часть Харьковской областей. Все это будет «серьезными аргументами на переговорах», сказал Килинкаров.
План урегулирования конфликта будет создаваться в течение ближайших трех-четырех месяцев. Килинкаров добавил, что политики на Украине сейчас борются за право вести переговоры от имени Украины.
Ранее сегодня «Украинская правда» сообщила, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского хотят, чтобы глава государства и лидер США Дональд Трамп «сверили часы» и согласовали «стратегическое видение» всего переговорного процесса перед встречей Трампа с президентом России Владимиром Путиным.
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