«Европа не простит»: В Госдуме предрекли США крах при усилении санкций против России
Александр Козловский заявил НСН, что президент США Дональд Трамп планирует заменить Россию Европе в экономическом плане.
Президент США Дональд Трамп хочет увеличить экспорт в Европу, для этого нужно запретить любые поставки из России, Москва уже переключается на Азию, Африку и дружественные страны в ЕС, заявил НСН первый зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Козловский.
Дональд Трамп призвал завершить СВО, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в США и другие страны. При этом экспорт в США многих российских товаров уже и так запрещен Байденом. Под санкциями находятся поставки из России нефтепродуктов и природного газа, некоторых алмазов, алкоголя, рыбы и морепродуктов. В мае прошлого года Байден также запретил импорт урана из РФ. Козловский уверен, что Трамп хочет надавить на Евросоюз.
«Мы в санкционном режиме живем уже достаточно давно. На угрозы Трампа можно просто не обращать внимания и двигаться дальше. Как уже доказало время, санкции вредят не только той стороне, против которой направлены. На сегодняшний день в большинстве случаев они вредят тем странам, которые эти санкции объявляют. США преследуют сугубо свои личные цели, хотят поднять свою экономику, они делают так, чтобы другие были менее конкурентоспособны. Их задача, чтобы мы прекратили все сотрудничество с Европой, куда они хотят направить свой экспорт. Им это выгодно. В данном случае они нашли объяснение этой своей стратегии – Украина. У них такая методика работает долгие годы», - объяснил он.
При этом депутат отметил, что не стоит ждать полной отмены санкций даже после завершения спецоперации.
«Если кто-то питает надежды, что спецоперация закончится, санкции отменят, и мы вернемся к жизни, которая была до санкций, до СВО, этого не произойдет. Мы должны вступать в переговоры, но не надо тешить себя надеждами и реагировать на подобные угрозы. Мы должны активнее работать с Азией, Африкой, с европейскими странами, которые занимают более доброжелательную позицию. Если Китай, Турция и ОАЭ займут нейтральную позицию, США ничего хорошего ждать не приходится. Это все может привести к упадку, они могут в итоге остаться в одиночестве. Мы видели в истории, как рушились империи», - подытожил собеседник НСН.
Даже полный запрет поставок из России в США никакой роли играть не будет, а союзники Дональда Трампа в ЕС уже не пойдут на новые ограничения, заявил директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Киз вышла в финал Australian Open после победы над второй ракеткой Свентек
- Юру Борисова номинировали на премию «Оскар»
- Москва, Петербург и Татарстан возглавили рейтинг качества жизни
- В Анапе установят памятник волонтерам, ликвидирующим последствия разлива мазута
- Уже почти 70 погибших дельфинов найдено после разлива мазута в Черном море
- В Кремле допустили, что мазут в Черном море будут собирать годами
- Путин призвал создавать условия для переезда специалистов в Россию
- Екатерина Климова рассказала о судимости отца
- В Оренбургской области увечили единовременную выплату контрактникам до 2 млн рублей
- МИД РФ: Москва квалифицирует действия администрации Байдена как преступления
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru