«Европа не простит»: В Госдуме предрекли США крах при усилении санкций против России

«Мы в санкционном режиме живем уже достаточно давно. На угрозы Трампа можно просто не обращать внимания и двигаться дальше. Как уже доказало время, санкции вредят не только той стороне, против которой направлены. На сегодняшний день в большинстве случаев они вредят тем странам, которые эти санкции объявляют. США преследуют сугубо свои личные цели, хотят поднять свою экономику, они делают так, чтобы другие были менее конкурентоспособны. Их задача, чтобы мы прекратили все сотрудничество с Европой, куда они хотят направить свой экспорт. Им это выгодно. В данном случае они нашли объяснение этой своей стратегии – Украина. У них такая методика работает долгие годы», - объяснил он.

При этом депутат отметил, что не стоит ждать полной отмены санкций даже после завершения спецоперации.

«Если кто-то питает надежды, что спецоперация закончится, санкции отменят, и мы вернемся к жизни, которая была до санкций, до СВО, этого не произойдет. Мы должны вступать в переговоры, но не надо тешить себя надеждами и реагировать на подобные угрозы. Мы должны активнее работать с Азией, Африкой, с европейскими странами, которые занимают более доброжелательную позицию. Если Китай, Турция и ОАЭ займут нейтральную позицию, США ничего хорошего ждать не приходится. Это все может привести к упадку, они могут в итоге остаться в одиночестве. Мы видели в истории, как рушились империи», - подытожил собеседник НСН.

Даже полный запрет поставок из России в США никакой роли играть не будет, а союзники Дональда Трампа в ЕС уже не пойдут на новые ограничения, заявил директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель «Радиоточке НСН».

