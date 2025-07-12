В ДТП в Свердловской области погибли три человека

Два легковых автомобиля столкнулись под Нижним Тагилом в Свердловской области, есть жертвы. Об этом говорится в сообщении Госавтоинспекции региона.

«По предварительным данным, 58-летний водитель автомобиля Lada Granta, житель города Кушва, двигаясь со стороны Екатеринбурга, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с... Subaru Forester под управлением 54-летнего жителя города Советский (ХМАО - Югра)», - указали в ведомстве.

В ДТП погибли водитель Lada, а также две пассажирки авто 1959 и 1965 года рождения. Водитель Subaru и его 19-летняя пассажирка получили травмы и были доставлены в медучреждение.

Правоохранители установят обстоятельства ЧП и состояние водителей на момент аварии.

Ранее на трассе М-4 «Дон» в Домодедовском округе Московской области столкнулись рейсовый автобус и грузовик, водитель автобуса погиб, семи пассажирам потребовалась помощь медиков.

