В ДТП в Свердловской области погибли три человека
Два легковых автомобиля столкнулись под Нижним Тагилом в Свердловской области, есть жертвы. Об этом говорится в сообщении Госавтоинспекции региона.
«По предварительным данным, 58-летний водитель автомобиля Lada Granta, житель города Кушва, двигаясь со стороны Екатеринбурга, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с... Subaru Forester под управлением 54-летнего жителя города Советский (ХМАО - Югра)», - указали в ведомстве.
В ДТП погибли водитель Lada, а также две пассажирки авто 1959 и 1965 года рождения. Водитель Subaru и его 19-летняя пассажирка получили травмы и были доставлены в медучреждение.
Правоохранители установят обстоятельства ЧП и состояние водителей на момент аварии.
Ранее на трассе М-4 «Дон» в Домодедовском округе Московской области столкнулись рейсовый автобус и грузовик, водитель автобуса погиб, семи пассажирам потребовалась помощь медиков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru