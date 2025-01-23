Время диалога: На Украине понадеялись на завершение боевых действий в 2025 году

Зеленский также ранее подчеркивал, что для мирных переговоров Украине нужны гарантии безопасности от НАТО в отношении контролируемых Киевом территорий, кроме того, не должны прекращаться поставок оружий. Президент Украины также заявил, что не откажется от утраченных территорий, и допустил их последующее возвращение дипломатическим путем.

Называют на Украине и приблизительные сроки переговоров представителей Киева с командой Трампа — они могут состояться в начале февраля текущего года, заявил глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире национального телемарафона.

Он пояснил, что как раз в это время пройдет «украинская неделя» в Вашингтоне. В рамках мероприятия произойдут «основные процессы и основные переговоры».

«ХУЖЕ БУДЕТ!»

Конечно, общаться Трамп будет не только с представителями Украины, но и с Путиным. Так, заявивший в инаугурационной речи о своем намерении стать «миротворцем и объединителем» американский лидер уже поручил помощникам организовать переговоры со своим российским коллегой, которые должны состояться в ближайшие дни, сообщил телеканал CNN.

Однако вряд ли отношение Трампа к Москве можно назвать дружелюбным. В своей соцсети Truth Social американский президент практически в ультимативной форме призвал Россию завершить конфликт на Украине, иначе Вашингтон введет санкции и пошлины на весь российский экспорт в США.

«Я собираюсь оказать России, чья экономика рушится, и президенту Путину очень большую услугу. Успокойтесь и прекратите! Будет только хуже»,— отметил он.

Впрочем, Трамп тут же признался в любви к российскому народу и заверил, что находится в хороших отношениях с Путиным. Просто у Америки другого выхода якобы нет, кроме как ужесточать экономическое давление.