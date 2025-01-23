Время диалога: На Украине понадеялись на завершение боевых действий в 2025 году
Пока на Украине надеются на скорые переговоры с Трампом по завершению противостояния между Москвой и Киевом, в России сомневаются, что новому американскому президенту удастся помирить враждующие стороны за 100 дней.
Первый вице-премьер — министр Украины Юлия Свириденко заявила в интервью польской радиостанции RMF FM, что киевские власти рассчитывают на то, что боевые действия на Украине прекратятся в 2025 году.
Кроме того, отметила украинский политик, Киев видит возможность диалога с президентом России Владимиром Путиным. Правда, не сразу, уточнила Свириденко. «Переговоры могут состояться, когда Украина будет достаточно сильной, а чтобы быть сильными, нам нужно наращивать оборонное производство», — сказала она.
Рассчитывают в Киеве и на активное участие администрации американского лидера Дональда Трампа в переговорном процессе.
Готовность Киева к мирному урегулированию конфликта подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский, ранее заявлявший, что ни о каких переговорах с Россией при Путине речи быть не может. Поздравляя Трампа с инаугурацией 20 января, украинский лидер отметил в своем Telegram-канале важность использования «текущего момента» как уникального шанса для достижения мира.
Зеленский также ранее подчеркивал, что для мирных переговоров Украине нужны гарантии безопасности от НАТО в отношении контролируемых Киевом территорий, кроме того, не должны прекращаться поставок оружий. Президент Украины также заявил, что не откажется от утраченных территорий, и допустил их последующее возвращение дипломатическим путем.
Называют на Украине и приблизительные сроки переговоров представителей Киева с командой Трампа — они могут состояться в начале февраля текущего года, заявил глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире национального телемарафона.
Он пояснил, что как раз в это время пройдет «украинская неделя» в Вашингтоне. В рамках мероприятия произойдут «основные процессы и основные переговоры».
«ХУЖЕ БУДЕТ!»
Конечно, общаться Трамп будет не только с представителями Украины, но и с Путиным. Так, заявивший в инаугурационной речи о своем намерении стать «миротворцем и объединителем» американский лидер уже поручил помощникам организовать переговоры со своим российским коллегой, которые должны состояться в ближайшие дни, сообщил телеканал CNN.
Однако вряд ли отношение Трампа к Москве можно назвать дружелюбным. В своей соцсети Truth Social американский президент практически в ультимативной форме призвал Россию завершить конфликт на Украине, иначе Вашингтон введет санкции и пошлины на весь российский экспорт в США.
«Я собираюсь оказать России, чья экономика рушится, и президенту Путину очень большую услугу. Успокойтесь и прекратите! Будет только хуже»,— отметил он.
Впрочем, Трамп тут же признался в любви к российскому народу и заверил, что находится в хороших отношениях с Путиным. Просто у Америки другого выхода якобы нет, кроме как ужесточать экономическое давление.
Впрочем, высказывания Трампа касательно сроков урегулирования российско-украинского конфликта постепенно эволюционировали от самоуверенных к все более и более осторожным — если в ходе предвыборной гонки Трамп утверждал, что может остановить конфликт на Украине за 24 часа, то несколько месяцев спустя заявил, что надеется на то, что помирить Москву и Киева получится за полгода. Перемену позиции Трампа госсекретарь США Марко Рубио объяснил тем, что противостояние России и Украины требует «тяжелой работы дипломатии».
Впрочем, сейчас планы Трампа вновь стали более смелыми — президент США поручил своему представителю по Украине Киту Келлогу остановить конфликт на Украине за 100 дней, то есть почти вдвое быстрее, чем за полгода.
Никогда не отказывалась от переговоров (чего нельзя сказать об украинских политиках) и российская сторона — так, Путин заявил агентству «Интерфакс», что Россия стремится завершить конфликт, однако основная задача на текущий год — продолжать выполнять цели спецоперации.
Условия для прекращения огня Путин сформулировал вполне четко еще в июне 2024 года — это вывод военнослужащих Вооруженных сил Украины из Херсонской и Запорожской областей, а также ЛНР и ДНР, признание этих четырех регионов, а также Крыма частью России, снятие международных санкций и утверждение внеблокового статуса Украины. Зеленский же в свою очередь назвал эти требования ультиматумом.
ОБМЕНЯЮТ НА КИТАЙ?
Кстати, о 100 днях — даже такой план Трампа в России считают заведомо провальным. Так, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в интервью НСН заявил, что предложения Келлога по примирению Москвы и Киева сводятся к заморозке конфликта, на что Россия точно не согласится. Кроме того, России предлагают заведомо невыгодный вариант — ослабление контактов с Китаем в обмен на отказ США от помощи Украине.
«Скорее всего, Трамп будет пытаться разменять Украину на Китай. То есть они отказываются от поддержки Украины, а мы должны сократить свое партнерство с Китаем. Очевидно, что по украинскому треку пространство для маневра сразу сокращается, потому что мы не будем рисковать отношениями с Китаем. Кроме того, то, что предлагает Келлог, — это заморозка конфликта по линии соприкосновения, а не решение, не нейтральный статус всей Украины, как мы хотели. Поэтому здесь 100 дней точно не хватит», — сказал Блохин.
Трамп же, несмотря на громкие заявления, пытается сбросить с себя ответственность и переложить ее на Келлога, Россия тем временем не тешит себя надеждами, что Вашингтон просто так откажется от Украины, убежден эксперт.
«Трамп перекладывает все больше ответственности на Келлога, хотя изначально он пытался выглядеть как президент, который решает нерешаемые задачи в мгновение ока. Трамп — бизнесмен, прагматик, и так просто дарить Украину России “с барского плеча” он точно не будет. Не зря журнал Forbes оценил ресурсную базу Украины в $15 трлн. Вообще на Западе никто не разбрасывается государствами, которые сравнимы по территории с Францией и Германией. Обычно идет бескомпромиссная борьба за сферы влияния, тем более они так долго боролись за Украину», — подчеркнул он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru