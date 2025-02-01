Трамп рассказал, что ведет серьезное обсуждение с Россией по Украине
Президент США Дональд Трамп рассказал, что ведет обсуждение с Россией о завершении украинского конфликта. Об этом он заявил в Белом доме, передает РИА Новости.
«Мы ведем очень серьезные обсуждения… с Россией, да», — отметил политик, говоря о диалоге с Москвой по урегулированию ситуации.
По словам Трампа, он будет говорить о завершении конфликта с президентом России Владимиром Путиным. Политик допустил, что, возможно, достигнет «чего-то существенного». Как отметил американский лидер, он намерен положить конец украинскому конфликту.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Дональд Трамп планирует добиться мира на Украине путем переговоров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru