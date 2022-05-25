«Сволочи и герои!»: Шевчук и Наргиз держат удары «охотников на ведьм»

Музыканты, не поддерживающие спецоперацию на Украине, все чаще сталкиваются с ограничениями и попадают в «списки неугодных».

Певице Наргиз Закировой в среду запретили въезд в Россию до момента, когда ей исполнится 101 год, а Юрий Шевчук назвал «чудовищной лажей» составление черных списков музыкантов.

При этом в Совете Федерации и Госдуме звучат противоречивые заявления относительно «охоты на ведьм», мишенями которой становятся деятели культуры.