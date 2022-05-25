«Сволочи и герои!»: Шевчук и Наргиз держат удары «охотников на ведьм»
«Позорный список» артистов возмутил Шевчука, Закирова получила «бан на 50 лет», а Матвиенко неожиданно призвала жаждущих крови коллег прекратить охоту.
Музыканты, не поддерживающие спецоперацию на Украине, все чаще сталкиваются с ограничениями и попадают в «списки неугодных».
Певице Наргиз Закировой в среду запретили въезд в Россию до момента, когда ей исполнится 101 год, а Юрий Шевчук назвал «чудовищной лажей» составление черных списков музыкантов.
При этом в Совете Федерации и Госдуме звучат противоречивые заявления относительно «охоты на ведьм», мишенями которой становятся деятели культуры.
ШЕВЧУК И РАСИЗМ
Среда началась с новостей о «позорном списке» артистов, который составил музыкальный критик Павел Рудченко.
В него вошли Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, рэперы Oxxxymiron и FACE, украинские исполнители Макс Барских, Тина Кароль и Мария Максакова, шоумен Александр Гудков, актер Алексей Панин, а также американцы Шер и Морган Фримен.
Рудченко, в частности, счел «позорным», что некоторые фигуранты его списка публично заявляли, что им стыдно быть россиянами из-за спецоперации на Украине.
Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук заявил в этой связи Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что составление черных списков музыкантов является «собачьим бредом».
«Я против этих списков, это какой-то бред. Либеральная демократия составляет свои списки, патриоты – свои, в этом есть такая лажа, как музыканты говорят, просто чудовищно. В этих списках есть какой-то политический расизм: "Это наши, это не наши, этот сволочь, этот герой". Ну бред собачий», - сказал Шевчук, в отношении которого недавно составили протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ.
Во время концерта в Уфе Юрий Шевчук порассуждал перед восьмитысячной аудиторией «о Родине», после чего, по данным СМИ, к нему наведались силовики, хотели задержать, но ограничились протоколом.
Вскоре группа ДДТ отменила концерт в Кургане.
«Они нарисовали букву Z, а мы под этим лозунгом не играем, не имеем права чисто по-человечески выступать, так считаем», - сказал тогда Шевчук «Радиоточке НСН».
НАРГИЗ И ДОЛГОЖИТЕЛЬСТВО
В 2013 году зрителей телешоу «Голос» впечатлило появление там лысой женщины с татуировками на голове и теле. Ей оказалась уроженка Узбекистана Наргиз Закирова, занявшая итоговое второе место.
Спустя 9 лет Наргиз стала героиней истории без хэппи-энда. В среду ей запретили въезд в Россию до 2072 года. То есть следующий приезд певицы в Россию состоится не раньше, чем ей исполнится 100 лет.
«У меня есть решение о запрете въезда на 50 лет. Это стандартный запрет, который получают публичные лица, осуждающие спецоперацию. Вот и в отношении Наргиз Закировой было вынесено данное ограничение», - сказал изданию «СтарХит» адвокат певицы Бахром Исмаилов.
По его словам, Наргиз была готова к такому повороту событий, но при этом «остается верна своей гражданской позиции».
Адвокат также сообщил, что певице пришлось вернуться в Узбекистан из аэропорта Домодедово.
Ранее в среду поступала противоречивая информация о ситуации с Закировой. Сначала СМИ сообщили, что она была задержана в Домодедово после прилета из Ташкента. Позже в полиции заявили, что такого не было.
ПАРЛАМЕНТ И ВЕДЬМЫ
Тем временем в Госдуме и Совете Федерации звучат полярные заявления относительно санкций в отношении деятелей культуры, выступающих против спецоперации.
«Надо, чтобы не было "охоты на ведьм", это самое плохое, если такое начнется», - сказала в среду спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании верхней палаты парламента.
По ее мнению, само общество уже «отторгло такого рода поведение» ряда артистов.
Ранее сенатор Павел Тараканов заявил, что после начала спецоперации многие известные артисты, блогеры и деятели культуры «заявили, что им стыдно, и уехали из страны». Он предложил запретить им участвовать в проектах с госфинансированием.
Со своей стороны, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с «Радиоточкой НСН» поддержала составление «позорных списков» артистов.
«Неважно, артисты они или нет, стоят у станка или играют на гитаре. Мы рассматриваем не их таланты и способности петь, плясать и играть на музыкальных инструментах, а гражданскую позицию. Я считаю, что мы имеем право осуждать их за высказывания, я присоединяюсь к этому», - сказала Драпеко.
КРУГ НЕУГОДНЫХ
В мае «охотников на ведьм» уже критиковали продюсер Иосиф Пригожин и певец Филипп Киркоров.
«Сейчас начинается очень нехорошая история — если что, во всём виноваты артисты, я с этим категорически не согласен... Моя глубокая убеждённость на данный момент, нам надо прекратить «охоту на ведьм», до добра это не доведёт», — сказал Пригожин NEWS.ru, комментируя ситуацию с Шевчуком.
Со своей стороны, Киркоров защитил юмориста Максима Галкина от нападок главреда RT Маргариты Симоньян.
«Когда я вижу клеймение людей, травлю людей с альтернативной точкой зрения, людей с другими взглядами, просто испугавшихся, мне становится горько. Вы, охотники на ведьм, лишь усугубляете внутренний раскол. (…) Ты держала свечку, чтобы публично очернять человека и его семью? Как ты смеешь публично унижать людей? Ты журналист, а не похабная бабка на базаре, разбрасывающая нечистоты слухов и сплетен», - сказал певец после того, как Симоньян публично назвала Галкина «геем», который ради карьеры «женился на пожилой женщине».
В начале апреля панк-группа «Тараканы!» объявила, что прекращает существование, поскольку попала в число «неугодных» артистов из-за позиции по событиям на Украине.
Музыкальный журналист и писатель Михаил Марголис предположил тогда в беседе c «Радиоточкой НСН», кто еще может попасть в «круг неугодных».
«Да полно. Практически все нормальные артисты так или иначе попадают в категорию «неугодных», просто не все заявляют о роспуске, но суть не меняется. Мы можем начать с корифеев: с того же "Аквариума", "Машины времени", Максима Леонидова и группы "Секрет", и дойти до Оксимирона с Васей Обломовым. Список будет огромным, думаю, что постепенно это коснется и "Несчастного случая", и Глеба Самойлова. Уже сейчас можно составить из них целый фестиваль. Пока ситуация будет таковой, и Anacondaz, и "Порнофильмы", и Noize MC все постепенно будут в этом кругу, где и "Тараканы»!"», - наванговал Марголис.
В середине апреля продюсер музыкального фестиваля «Дикая мята» Андрей Клюкин подтвердил «Радиоточке НСН», что в России есть неофициальный список из 22-х «запрещенных артистов», который попал к нему «в виде фотографии рукописной бумажки от коллеги».
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