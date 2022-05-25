СМИ: Певице Наргиз запретили въезд в Россию на 50 лет

Певице Наргиз Закировой запретили въезд в Россию до 2072 года, сообщает издание «СтарХит» со ссылкой на ее адвоката Бахрома Исмаилова.

«У меня есть решение о запрете въезда на 50 лет. Это стандартный запрет, который получают публичные лица, осуждающие спецоперацию. Вот и в отношении Наргиз Закировой было вынесено данное ограничение», - сказал Исмаилов.

СМИ: Певицу Наргиз Закирову задержали в Домодедово

По его словам, Наргиз была готова к такому повороту событий, но при этом «остается верна своей гражданской позиции».

Адвокат также сообщил, что певице пришлось вернуться в Узбекистан из аэропорта Домодедово.

Ранее в среду поступала противоречивая информация о ситуации с Закировой. Сначала СМИ сообщили, что экс-учаситница шоу «Голос» была задержана в Домодедово после прилета из Ташкента. При этом в полиции вскоре опровергли информацию о ее задержании.

Учитывая, что сейчас Наргиз 51 год, она сможет посетить Россию не раньше, чем ей исполнится 101 год, подсчитали журналисты.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: instagram.com/nargizzakirova_official
ТЕГИ:ГраницаЗапретПевица
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры