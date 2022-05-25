СМИ: Певице Наргиз запретили въезд в Россию на 50 лет
Певице Наргиз Закировой запретили въезд в Россию до 2072 года, сообщает издание «СтарХит» со ссылкой на ее адвоката Бахрома Исмаилова.
«У меня есть решение о запрете въезда на 50 лет. Это стандартный запрет, который получают публичные лица, осуждающие спецоперацию. Вот и в отношении Наргиз Закировой было вынесено данное ограничение», - сказал Исмаилов.
По его словам, Наргиз была готова к такому повороту событий, но при этом «остается верна своей гражданской позиции».
Адвокат также сообщил, что певице пришлось вернуться в Узбекистан из аэропорта Домодедово.
Ранее в среду поступала противоречивая информация о ситуации с Закировой. Сначала СМИ сообщили, что экс-учаситница шоу «Голос» была задержана в Домодедово после прилета из Ташкента. При этом в полиции вскоре опровергли информацию о ее задержании.
Учитывая, что сейчас Наргиз 51 год, она сможет посетить Россию не раньше, чем ей исполнится 101 год, подсчитали журналисты.
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