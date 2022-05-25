СМИ: Певице Наргиз запретили въезд в Россию на 50 лет

По его словам, Наргиз была готова к такому повороту событий, но при этом «остается верна своей гражданской позиции».

Адвокат также сообщил, что певице пришлось вернуться в Узбекистан из аэропорта Домодедово.

Ранее в среду поступала противоречивая информация о ситуации с Закировой. Сначала СМИ сообщили, что экс-учаситница шоу «Голос» была задержана в Домодедово после прилета из Ташкента. При этом в полиции вскоре опровергли информацию о ее задержании.

Учитывая, что сейчас Наргиз 51 год, она сможет посетить Россию не раньше, чем ей исполнится 101 год, подсчитали журналисты.

