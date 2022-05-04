«Охотники на ведьм!» Киркорову прочат эмиграцию, а Лазареву - «крест» на карьере

ПАТРИОТ И ПОХАБНАЯ БАБКА

Первый скандал с участием Киркорова связан с тем, что певец выступил в защиту своих коллег Максима Галкина и Аллы Пугачевой, которых ранее оскорбила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Она, в частности, назвала уехавшего из России в Израиль Галкина «геем, который для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере женился на пожилой женщине».

Киркоров записал в этой связи видеообращение, адресованное Симоньян, указав, что «охотники на ведьм» лишь усугубляют внутренний раскол в России, который выгоден Западу.

«Когда я вижу клеймение людей, травлю людей с альтернативной точкой зрения, людей с другими взглядами, просто испугавшихся, мне становится горько. Вы, охотники на ведьм, лишь усугубляете внутренний раскол. (…) Ты держала свечку, чтобы публично очернять человека и его семью? Как ты смеешь публично унижать людей? Ты журналист, а не похабная бабка на базаре, разбрасывающая нечистоты слухов и сплетен», - сказал певец, обратившись к телеведущей на «ты».

Симоньян вступила с Киркоровым в заочную полемику, и 4 мая артист вновь заявил, что будет защищать друзей.

«Я патриот нашей страны, для меня большая честь поздравления от нашего президента, огромнейшая честь, что на мои юбилейные концерты пришло более 30 тысяч человек в Москве и Санкт-Петербурге. Но местечковые "постовые" настолько извращают, "эксбиционируют" в страхе за кресло под своей пятой точкой, что побуждают людей к страху, выдавливая их из страны», - сказал Киркоров в интервью Telegram-каналу Ксении Собчак.

БЕСОВСКОЕ ШОУ И ПОБЕГ К ГАЛКИНУ

Между тем, на Киркорова ополчилась актриса Мария Шукшина, которую возмутил «номер с крестом» на юбилейном концерте певца в Кремле 30 апреля.

«Самоназванный "король" беснуется верхом на кресте. Но самый, пожалуй, главный и насущный вопрос - хотелось бы все-таки понять. Речь идет о дальнейшем туре этого бесовского шоу по стране», - разразилась Шукшина, ранее критиковавшая исполнение Киркоровым роли Жар-птицы, сносящей яйцо, в фильме «Последний богатырь: Посланник тьмы».

К Шукшиной присоединился депутат Госдумы Виталий Милонов, предположивший, что теперь Киркоров сбежит из России.

«Я считаю, что то, что он сделал, — это просто лютый стыд, бессовестный и омерзительный поступок. Возможно, он сделал это специально, потому что очевидного повода назвать себя гонимым вроде бы нет. А тут лишний повод свалить», - сказал Милонов в интервью NEWS.ru, высказав мнение, что проверка инцидента следователями «может вынудить певца сбежать из России, поджав хвост, и будет он там бегать между Галкиным и Макаревичем».

Со своей стороны, глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов попросил генпрокурора РФ Игоря Краснова и главу Следственного комитета Александра Бастрыкина провести проверку действий Кирокорова на предмет оскорбления чувств верующих, также посоветовав певцу «аккуратно упаковать в чемоданы свои перья со стразами» и уехать в Израиль.

Между тем, представитель певца Екатерина Успенская опровергла слухи о возможной эмиграции Киркорова.

«Готовимся к юбилейному туру по России, который стартует уже в июне. Все остальное - провокация и сплетни», — сказала Успенская РИА Новости.