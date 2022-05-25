«Чудовищная лажа!»: Шевчук назвал «политическим расизмом» черные списки музыкантов

«Я против этих списков, это какой-то бред. Либеральная демократия составляет свои списки, патриоты – свои, в этом есть такая лажа, как музыканты говорят, просто чудовищно. В этих списках есть какой-то политический расизм: "Это наши, это не наши, этот сволочь, этот герой". Ну бред собачий», - сказал Шевчук.

При этом лидер ДДТ подчеркнул, что уважает чужие мнения, но при этом имеет свое.

«Каждый живет, как может, и у каждого есть свое мнение. Я стараюсь уважать разные мнения, но при этом я имею свое мнение обо всем происходящем, и вы его знаете. Поэтому я против всяких списков. С уважением, Юрий Шевчук, группа ДДТ», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».



Ранее сообщалось, что во время концерта в Уфе Юрий Шевчук рассуждал перед восьмитысячной аудиторией «о Родине», после чего на него был составлен протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ.