«Чудовищная лажа!»: Шевчук назвал «политическим расизмом» черные списки музыкантов
Лидер группы ДДТ сказал в эфире НСН, что имеет свою точку зрения на события на Украине, но при этом старается уважать разные мнения.
Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что составление в России различных списков неугодных музыкантов является «собачьим бредом».
Ранее стало известно, что «позорный список» артистов, в который, в частности, вошли Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков и Oxxxymiron, составил музыкальный критик Павел Рудченко.
«Я против этих списков, это какой-то бред. Либеральная демократия составляет свои списки, патриоты – свои, в этом есть такая лажа, как музыканты говорят, просто чудовищно. В этих списках есть какой-то политический расизм: "Это наши, это не наши, этот сволочь, этот герой". Ну бред собачий», - сказал Шевчук.
При этом лидер ДДТ подчеркнул, что уважает чужие мнения, но при этом имеет свое.
«Каждый живет, как может, и у каждого есть свое мнение. Я стараюсь уважать разные мнения, но при этом я имею свое мнение обо всем происходящем, и вы его знаете. Поэтому я против всяких списков. С уважением, Юрий Шевчук, группа ДДТ», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее сообщалось, что во время концерта в Уфе Юрий Шевчук рассуждал перед восьмитысячной аудиторией «о Родине», после чего на него был составлен протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ.
Вскоре группа ДДТ отменила концерт в Кургане.
«Они нарисовали букву Z, а мы под этим лозунгом не играем, не имеем права чисто по-человечески выступать, так считаем», - сказал тогда Шевчук «Радиоточке НСН».
На фоне составления в России различных списков «неугодных артистов» и призывов ввести для них запреты спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о недопустимости в России «охоты на ведьм» в отношении деятелей культуры и простых граждан.
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