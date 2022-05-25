«Чудовищная лажа!»: Шевчук назвал «политическим расизмом» черные списки музыкантов

Лидер группы ДДТ сказал в эфире НСН, что имеет свою точку зрения на события на Украине, но при этом старается уважать разные мнения.

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что составление в России различных списков неугодных музыкантов является «собачьим бредом».

Ранее стало известно, что «позорный список» артистов, в который, в частности, вошли Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков и Oxxxymiron, составил музыкальный критик Павел Рудченко.

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«Я против этих списков, это какой-то бред. Либеральная демократия составляет свои списки, патриоты – свои, в этом есть такая лажа, как музыканты говорят, просто чудовищно. В этих списках есть какой-то политический расизм: "Это наши, это не наши, этот сволочь, этот герой". Ну бред собачий», - сказал Шевчук.

При этом лидер ДДТ подчеркнул, что уважает чужие мнения, но при этом имеет свое.

«Каждый живет, как может, и у каждого есть свое мнение. Я стараюсь уважать разные мнения, но при этом я имею свое мнение обо всем происходящем, и вы его знаете. Поэтому я против всяких списков. С уважением, Юрий Шевчук, группа ДДТ», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее сообщалось, что во время концерта в Уфе Юрий Шевчук рассуждал перед восьмитысячной аудиторией «о Родине», после чего на него был составлен протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

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Вскоре группа ДДТ отменила концерт в Кургане.

«Они нарисовали букву Z, а мы под этим лозунгом не играем, не имеем права чисто по-человечески выступать, так считаем», - сказал тогда Шевчук «Радиоточке НСН».

На фоне составления в России различных списков «неугодных артистов» и призывов ввести для них запреты спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о недопустимости в России «охоты на ведьм» в отношении деятелей культуры и простых граждан.

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ФОТО: Юрий Шевчук // Женя Рудницкий
ТЕГИ:Черный СписокДДТЮрий Шевчук
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