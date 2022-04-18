«От Монатика до Океана»: Продюсер Клюкин рассказал о «списке 22-х» неугодных музыкантов
В России есть неофициальный список из 22-х «запрещенных артистов», однако отбор музыкантов происходит естественным образом, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» продюсер музыкального фестиваля «Дикая мята» Андрей Клюкин.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предложила проверять украинских артистов и «не допускать в наше информационное поле» тех из них, кто «подрывает суверенитет или унижает российский народ».
«Украинские артисты, к сожалению, не приезжают сейчас играть в Россию, как и российские, к сожалению, не будут выступать на Украине. Поэтому я не понимаю, что можно спросить у украинских артистов, если они не приезжают. Наверное, должны быть какие-то органы, которые говорят: "Ребята, это табу, а это нет". Ну а пока нет свода законов, в котором говорится, что можно, что нельзя. В данной ситуации все риски возможных провокаций организатор определяет каким-то своим чутьем», - сказал Клюкин.
По его словам, есть некий «список 22-х», в котором фигурируют в основном украинские артисты.
«Насколько я слышал, ходил некий список из 22-х запрещенных артистов, но я никогда не видел его в виде документа. Ко мне он попал в виде фотографии рукописной бумажки от коллеги, который сказал, что выступление этих групп нежелательно в России. Этот список меня совершенно не удивил, потому что он состоял в основном из артистов из Украины. В частности, там была указана группа "Океан Эльзы", которая к нам не приезжает с 2014 года, а также Монатик, который точно так же не приезжает», - указал продюсер.
Клюкин также рассказал, как проходит отбор музыкантов на фестиваль «Дикая мята»-2022.
«Сейчас это происходит естественным образом. Сразу после начала спецоперации нам позвонил Иван Дорн и сказал: "Ребята, извините, не могу поехать". Позвонила группа "Нервы", которая сказала, что прекращает выступления в России. "Тараканы" вообще отменили саму группу. Это происходит самостоятельно, но при этом уважение артистов к фестивалю "Дикая мята" очень велико. Если музыкант понимает, что по какой-то причине не хочет выступать или понимает, что может подвести, он просто не будет выступать. Я практически не опасаюсь, что кто-то из артистов превратит фестиваль в арену для ярких политических заявлений. При этом понятно, что трехлетний труд может быть сломан. Сейчас действительно сложное время и, если ты хочешь сохранить фестиваль и само событие, надо существовать в рамках, заданных обстоятельствами», - подчеркнул организатор «Дикой мяты».
По его словам, плейлист фестиваля был сформирован еще в 2019 году и большей частью до сих пор остался неизменным.
«У нас в этом смысле все довольно просто. Мы сформировали свой плейлист в 2019 году, когда сложно было даже спрогнозировать сегодняшние события. В 2020 году фестиваль отменился из-за коронавируса, и все музыканты перенеслись на 2021 год. В прошлом году фестиваль из-за коронавируса снова перенесся, и эти артисты в большинстве своем перенеслись на следующий год. Это очень забавная история. Мы как фестиваль любим открывать новых молодых артистов. Например, в 2019 году мы думали, как красиво откроем всему миру Алену Швец. Прошло уже три года, а она уже суперзвезда. Нам даже повезло, потому что мы приглашали в 2019-м только набирающих обороты артистов, а сейчас у нас в итоге в лайн-ап такие звезды», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее Клюкин рассказывал НСН, что все сомнения по поводу проведения фестиваля «Дикая мята» в 2022 году у него отпали после встречи с Ламой во время поездки в Улан-Удэ. Как ожидается, фестиваль пройдет в Тульской области с 17 по 26 июня.
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