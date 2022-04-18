«От Монатика до Океана»: Продюсер Клюкин рассказал о «списке 22-х» неугодных музыкантов

В России есть неофициальный список из 22-х «запрещенных артистов», однако отбор музыкантов происходит естественным образом, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» продюсер музыкального фестиваля «Дикая мята» Андрей Клюкин.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предложила проверять украинских артистов и «не допускать в наше информационное поле» тех из них, кто «подрывает суверенитет или унижает российский народ».