Матвиенко призвала избежать «охоты на ведьм» в отношении артистов

В России нельзя допускать преследования деятелей культуры из-за их позиции по событиям на Украине, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

«Нам надо, чтобы не было "охоты на ведьм", это самое плохое, если такое начнется», - сказала Матвиенко.

«Осуждать имеем право!» Депутат Драпеко поддержала «позорный список» артистов

По ее мнению, ответ на поступки ряда артистов даст само общество, которое уже «отторгло такого рода поведение в самый тяжелый для страны момент».

Ранее музыкальный критик Павел Рудченко составил «позорный список» артистов.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко сказала в этой связи Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что «мы имеем право осуждать» артистов и музыкантов за их высказывания против проведения спецоперации на Украине.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:МузыкантыКультураВалентина Матвиенко
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