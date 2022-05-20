Иосиф Пригожин заступился за Юрия Шевчука
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не поддерживает принцип «Бей своих, чтобы чужие боялись», сообщает NEWS.ru.
Комментируя скандал с лидером группы «ДДТ» Юрием Шевчуком он отметил, что каждый артист имеет право на собственное мнение и любую точку зрения «нельзя подкладывать под предательство».
«Сейчас начинается очень нехорошая история — если что, во всём виноваты артисты, я с этим категорически не согласен... Моя глубокая убеждённость на данный момент, нам надо прекратить «охоту на ведьм», до добра это не доведёт», — подчеркнул Пригожин.
Продюсер добавил, что те, кто раздувает такие скандалы, являются «хайпожорами» и призвал не сеять вражду внутри страны, так как это будет только на руку недругам.
Ранее во время выступления на «Уфа-арене» Юрий Шевчук рассуждал «о родине», после чего на него был составлен протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+5 089 / сут.
Умерли
378 тыс.+96 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 173 / сут.
- Суд в Татарстане оштрафовал Моргенштерна за пропаганду наркотиков
- Иосиф Пригожин заступился за Юрия Шевчука
- Канада объявила о новых санкциях против России
- Россиянам предложили придумать новое название для бывшего McDonald's
- Путин потребовал укреплять оборону цифрового пространства России
- Законопроект об объединении Пенсионного фонда и ФСС внесли в Госдуму
- Игорь Акинфеев подписал новый контракт с ЦСКА
- Голикова заявила о сокращении числа зарегистрированных безработных
- Путин поручил проанализировать принятые странами ВТО антироссийские меры
- Агентство Fitch прогнозирует рецессию в Европе без российского газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru