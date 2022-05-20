Иосиф Пригожин заступился за Юрия Шевчука

Комментируя скандал с лидером группы «ДДТ» Юрием Шевчуком он отметил, что каждый артист имеет право на собственное мнение и любую точку зрения «нельзя подкладывать под предательство».

«Сейчас начинается очень нехорошая история — если что, во всём виноваты артисты, я с этим категорически не согласен... Моя глубокая убеждённость на данный момент, нам надо прекратить «охоту на ведьм», до добра это не доведёт», — подчеркнул Пригожин.

Продюсер добавил, что те, кто раздувает такие скандалы, являются «хайпожорами» и призвал не сеять вражду внутри страны, так как это будет только на руку недругам.

Ранее во время выступления на «Уфа-арене» Юрий Шевчук рассуждал «о родине», после чего на него был составлен протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ.