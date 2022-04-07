«Круг неугодных»: Марголис верит в возрождение распущенных «Тараканов!»
Музыкальный журналист перечислил в эфире НСН исполнителей, которых могут причислить к «неугодным», отметив, что их хватит на «целый фестиваль».
"Тараканы!" вполне могут снова возродиться несмотря на объявление о прекращении деятельности группы, заявил в беседе c Telegram-каналом «Радиоточка НСН» музыкальный журналист и писатель Михаил Марголис.
Ранее «Тараканы!» объявили, что прекращают существование, указав, что группа попала в число «неугодных» артистов из-за позиции по событиям на Украине.
«Такое решение меня не удивило. Я прекрасно знаю позицию Димы Спирина, он сейчас находится в другой стране и не видит возможности для концертной деятельности, соответственно, они ее сворачивают. Тут можно заявлять или не заявлять, в любом случае выступать сейчас группа не может и действовать, как раньше. Можно бесконечно говорить о переносах, но, когда понятно, что это ничто иное как формальность, лучше реально объявить, что пока группа распущена», - сказал Марголис.
При этом он допустил, что может произойти возрождение «Тараканов!»
«Я думаю, что все эти заявления относятся к происходящей сейчас дикой ситуации, но, когда она разрешится в позитивном ключе, многие люди смогут вернуться к своим основным жизненным занятиям. В том числе и "Тараканы!" вполне могут снова возродиться, и даже наоборот, наверняка пойдут какие-то туры возрождения. Но все это, как пел Гарик Сукачев, будет тогда, "когда закончится последняя война". А сейчас пока все понятно и объяснимо», - пояснил музыкальный журналист.
Марголис также перечислил другие группы, которые могут попасть или уже попали в число «неугодных».
«Да полно. Практически все нормальные артисты так или иначе попадают в категорию «неугодных», просто не все заявляют о роспуске, но суть не меняется. Мы можем начать с корифеев: с того же "Аквариума", "Машины времени", Максима Леонидова и группы "Секрет", и дойти до Оксимирона с Васей Обломовым. Список будет огромным, думаю, что постепенно это коснется и "Несчастного случая", и Глеба Самойлова. Уже сейчас можно составить из них целый фестиваль. Пока ситуация будет таковой, и Anacondaz, и "Порнофильмы", и Noize MC все постепенно будут в этом кругу, где и "Тараканы»!"», - уверен эксперт.
Он также объяснил, зачем музыканты покидают сейчас Россию.
«Это личный выбор каждого, просто, если они не покинут страну, то находятся в зоне большего риска. Здесь все объяснимо, и каждый для себя принимает решение. Кто-то действует на свой страх и риск, кто-то по каким-то другим причинам не может выехать. Но тенденция очевидна. Многие из тех, кого я сейчас называю, уже покинули Россию, по крайней мере, сейчас. Здесь не только понятие собственной безопасности, есть еще понятие моральной невозможности находиться в обществе, которое кажется тебе искаженным, поэтому люди принимают такие решения», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
При этом Марголис допустил, что уехавшие музыканты смогут вновь выступать в России, когда в стране «будут другие политики».
«Радиоточка НСН» также попыталась получить комментарии у вокалиста «Тараканов!» Дмитрия Спирина, однако его российский номер был недоступен.
Ранее СМИ сообщали, что Земфира, выступавшая против спецоперации на Украине, уехала во Францию. 25 марта в ее соцсетях появилось совместное антивоенное фото вместе с Оксимироном и Борисом Гребенщиковым, предположительно, сделанное в Лондоне.
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