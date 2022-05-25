«Осуждать имеем право!» Депутат Драпеко поддержала «позорный список» артистов

Артисты и музыканты, выступающие против спецоперации на Украине или покинувшие страну, заслуживают осуждения, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Ранее стало известно, что музыкальный критик Павел Рудченко составил «позорный список» артистов. В него, в частности, вошли Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, рэперы Oxxxymiron и FACE, украинцы Макс Барских, Тина Кароль и Мария Максакова, шоумен Александр Гудков и актер Алексей Панин.