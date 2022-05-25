«Осуждать имеем право!» Депутат Драпеко поддержала «позорный список» артистов
Власти рассматривают не таланты артистов, а их гражданскую позицию и высказывания, сказала в эфире НСН Елена Драпеко.
Артисты и музыканты, выступающие против спецоперации на Украине или покинувшие страну, заслуживают осуждения, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.
Ранее стало известно, что музыкальный критик Павел Рудченко составил «позорный список» артистов. В него, в частности, вошли Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, рэперы Oxxxymiron и FACE, украинцы Макс Барских, Тина Кароль и Мария Максакова, шоумен Александр Гудков и актер Алексей Панин.
«Неважно, артисты они или нет, стоят у станка или играют на гитаре. Кем бы они ни были, они граждане России и подчиняются общему законодательству. Я бы не рассматривала их как музыкантов вообще. Мы рассматриваем не их таланты и способности петь, плясать и играть на музыкальных инструментах, а гражданскую позицию. Я считаю, что мы имеем право осуждать их за высказывания, я присоединяюсь к этому, только хотела бы отделить их искусство от высказываний», - сказала Драпеко.
По ее мнению, запрет выступлений отдельных артистов, таких как Би-2 или Юрий Шевчук, пойдет на пользу стране.
«Безусловно, пойдет на пользу. Укрепление единства общества – это сегодня для нас очень важная задача. Про музыкантов вопрос к Минкультуры и продюсерским центрам: если они не хотят видеть этих артистов на своих площадках, которые, как правило, негосударственные, они вправе принимать такое решение. У нас уже приняты законы. Если они что-то плохое говорят о спецоперации или наших войсках, то попадают под административную и уголовную ответственность», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».
Ранее группа Би-2 отменила концерт в Омске из-за патриотического баннера с триколором и надписью «Zа президента!» Вскоре был отменен их концерт Казани, а башкирские политики выступили против концерта в Уфе. В итоге Би-2 перенесли концерты в Казани, Уфе, Астрахани, Чебоксарах, Таллине, Перми и Ярославле на осень.
Тем временем лидер группы ДДТ Юрий Шевчук на концерте в Уфе высказался после спецоперации перед восьмитысячной аудиторией. После этого на него составили протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Сообщалось, что побеседовать с Шевчуком пришли силовики и даже хотели задержать его, но ограничились протоколом.
В середине апреля продюсер музыкального фестиваля «Дикая мята» Андрей Клюкин говорил «Радиоточке НСН», что в России есть неофициальный список из 22-х «запрещенных артистов».
Со своей стороны, музыкальный журналист и писатель Михаил Марголис в начале апреля перечислил НСН исполнителей, которые могут войти в «круг неугодных». «Мы можем начать с корифеев: с того же "Аквариума", "Машины времени", Максима Леонидова и группы "Секрет", и дойти до Оксимирона с Васей Обломовым», - отмечал Марголис.
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