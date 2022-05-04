«Под лозунгами не играем»: Шевчук объяснил отмену концерта в Кургане

Лидер группы «ДДТ» признался, что концерт был отменен из-за буквы Z. По словам музыканта, проблем с организацией выступлений у группы на данный момент нет. 

Рок-музыкант, лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил отмену концерта в Кургане, который должен был состояться 11 мая, патриотической символикой, которой была украшена площадка:

«Они нарисовали букву Z, а мы под этим лозунгом не играем, не имеем права чисто по-человечески выступать, так считаем», - признался Шевчук.

При этом, по его словам, группа ДДТ не получает никаких угроз и спокойно проводит концерты в России.

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«Особо проблем нет пока, слава богу. У нас полные залы. Рок-н-ролл всегда был за мир. Еще Джон Леннон выхаживал по Нью-Йорку из-за Вьетнама, а Юрий Юлианович Шевчук выхаживает по Питеру», - рассказал музыкант.

Ранее стало известно, что группа Би-2 отменила концерт в Омске из-за патриотического баннера с триколором и надписью «Zа президента!» на площадке. По мнению музыкантов, он не соответствовал концепции выступления. Техперсонал группы завесил баннер, однако администрация спорткомплекса, где планировался концерт, потребовала снять драпировку. В ответ на это Лева и Шура БИ-2 отменили концерт.

С другой стороны, десятки других российских рокеров выступают в поддержку спецоперации на Украине в концертах по всей стране под лозунгами "Zа Россию" и «Zа президента!». Среди них - Сергей Галанин ("Серьга"), Илья Чёрт ("Пилот"), Сергей Бобунец ("Смысловые галлюцинации"), Иван Демьян ("7Б"), Александр Ф. Скляр, Валерий Самойлов ("Агата Кристи") и др.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КонцертДДТЮрий Шевчук
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