«Под лозунгами не играем»: Шевчук объяснил отмену концерта в Кургане

Рок-музыкант, лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил отмену концерта в Кургане, который должен был состояться 11 мая, патриотической символикой, которой была украшена площадка:

«Они нарисовали букву Z, а мы под этим лозунгом не играем, не имеем права чисто по-человечески выступать, так считаем», - признался Шевчук.

При этом, по его словам, группа ДДТ не получает никаких угроз и спокойно проводит концерты в России.