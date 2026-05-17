МО: За ночь силы ПВО сбили 556 БПЛА ВСУ

Минувшей ночью 17 мая российские силы ПВО сбили над территорией страны 556 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что это произошло в период с 22:00 часов по московскому времени в субботу до 07:00 утра воскресенья.

Погибшие и разрушения: ВСУ атаковали БПЛА Москву и область

По данным Минобороны, дроны ВСУ были уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями. Кроме того, добавили в МО, беспилотники ВСУ также были ликвидированы над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Черным и Азовским морями.

Позже в министерстве рассказали, что утром 17 мая силы ПВО сбили еще 30 дронов ВСУ над территорией страны. Уточняется, что это произошло в период с 07:00 до 09:00 часов по Москве.

В Минобороны отметили, что БПЛА удалось ликвидировать над Брянской, Калужской, Смоленской и Псковской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над Азовским морем.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что масштабная атака дронов ВСУ на Севастополь привела к перебоям с электричеством, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

