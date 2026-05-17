Оксана Самойлова задолжала свыше 4 млн рублей по налогам и рекламе
Блогер Оксана Самойлова задолжала свыше 4 млн рублей по налогам и отчислениям за рекламу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы налоговой службы.
По состоянию на 16 мая, за знаменитостью числится долг перед налоговой на более чем 3,329 млн рублей. Кроме того, известно, что блогер должна Роскомнадзору свыше 714 тысяч рублей обязательных отчислений за распространение рекламы в Сети.
Также, согласно материалам судебных приставов, на Самойлову завели исполнительное производство о взыскании 300 рублей штрафа «по делам об административных правонарушениях». По данным источника, этот штраф суд назначил экс-супруге рэпера Джигана (Денис Устименко-Вейнштейн) за непредоставление в установленный срок сведений об ИП блогера в органы Фонда пенсионного и социального страхования России.
Таким образом, в общей сложности Самойлова должна свыше 4,044 млн рублей. К тому же, по данным сервиса «БИР-Аналитик», у фирмы «Фэмэли Фест», в которой звезда значится руководителем и учредителем, налоговая заблокировала счета из-за «непредоставления налоговым агентом расчета сумм налога на доходы». Отмечается, что приостановление действует с сентября 2024 года.
Ранее адвокат Александр Бенхин сообщил, что Оксана Самойлова может добиться увеличения алиментов от Джигана, если дети останутся с ней, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
