Оксана Самойлова задолжала свыше 4 млн рублей по налогам и рекламе

Также, согласно материалам судебных приставов, на Самойлову завели исполнительное производство о взыскании 300 рублей штрафа «по делам об административных правонарушениях». По данным источника, этот штраф суд назначил экс-супруге рэпера Джигана (Денис Устименко-Вейнштейн) за непредоставление в установленный срок сведений об ИП блогера в органы Фонда пенсионного и социального страхования России.

Таким образом, в общей сложности Самойлова должна свыше 4,044 млн рублей. К тому же, по данным сервиса «БИР-Аналитик», у фирмы «Фэмэли Фест», в которой звезда значится руководителем и учредителем, налоговая заблокировала счета из-за «непредоставления налоговым агентом расчета сумм налога на доходы». Отмечается, что приостановление действует с сентября 2024 года.

Ранее адвокат Александр Бенхин сообщил, что Оксана Самойлова может добиться увеличения алиментов от Джигана, если дети останутся с ней, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».