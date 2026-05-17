В Москве из-за загоревшегося электросамоката пострадали 2 человека

По данным источника, инцидент произошел ночью 17 мая в доме номер 12 на Луговом проезде на седьмом этаже. Известно, что загорелась одна из квартир, в которой в тот момент находились мужчина и его маленькая дочь. Отмечается, что прибывшие на место медики диагностировали у него ожоги ног. Пострадавшего госпитализировали.

Очевидцы рассказали, что мужчина из загоревшейся квартиры разбудил всех соседей и вывел их из задымленного помещения.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что на территории Измайловского Кремля в Москве произошел сильный пожар.