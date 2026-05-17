В Москве из-за загоревшегося электросамоката пострадали 2 человека
В Москве в Марьине в результате возгорания электросамоката, стоявшего на зарядке, пострадали два человека. Об этом сообщает канал «Baza» в «Максе».
По данным источника, инцидент произошел ночью 17 мая в доме номер 12 на Луговом проезде на седьмом этаже. Известно, что загорелась одна из квартир, в которой в тот момент находились мужчина и его маленькая дочь. Отмечается, что прибывшие на место медики диагностировали у него ожоги ног. Пострадавшего госпитализировали.
Очевидцы рассказали, что мужчина из загоревшейся квартиры разбудил всех соседей и вывел их из задымленного помещения.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что на территории Измайловского Кремля в Москве произошел сильный пожар.
