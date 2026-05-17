Оперштаб: В Белгородской области из-за атаки БПЛА ВСУ погиб мужчина

В Белгородской области в Шебекинском округе в селе Нежеголь в результате атаки БПЛА ВСУ погиб мирный житель. Об этом говорится в Telegram-канале регионального оперштаба.

Погибшие и разрушения: ВСУ атаковали БПЛА Москву и область

Известно, что инцидент произошел ночью 17 мая. По данным источника, грузовой автомобиль сгорел при атаке FPV-дрона. Водитель авто от полученных травм скончался на месте.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Белгороде беспилотник ВСУ атаковал многоэтажку, в результате чего пострадали минимум девять человек.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Белгородская областьВСУБеспилотникиСмерть

Горячие новости

Все новости

партнеры